La leyenda Magic Johnson coloca a un Doncic de récord

Estados Unidos.- A Luka Doncic se le empiezan a caer los premios y las nominaciones de las manos. El actual Rookie del Año de la NBA es la sensación de la temporada y ahora ha visto rematado su gran inicio de temporada con su primer galardón como mejor jugador de la Conferencia Oeste de la NBA. Ni LeBron, ni Harden, ni Kawhi. Sus 37 puntos, 8,5 rebotes y 11,8 asistencias de media en cuatro partidos antológicos (todos sellados con victoria) le han valido para proclamarse rey en el Oeste.



Una corona que algunos piensan que puede unificar a final de temporada como MVP y monarca absoluto de la NBA. Y no es la opinión de un cualquiera. Se trata de una leyenda del baloncesto como Magic Johnson. El mítico ex jugador de los Lakers hizo saber sus candidatos para alzarse con el premio al mejor jugador de la temporada y colocó al ex del Real Madrid en segundo lugar empatado con Antetokounmpo.



Este fue su pronóstico por orden de más a menos favorito a juicio de la leyenda de los Lakers:



1- LeBron James



2.A- Giannis Antetokounmpo



2.B- Luka Doncic



3. James Harden



4. Kawhi Leonard



5. Anthony Davis



6. Nikola Jokic



7. Joel Embiid



8. Jayson Tatum



9. Pascal Siakam



10. Donovan Mitchell



11. Ben Simmons



12. Kyrie Irving



"SÓLO QUIERO GANAR PARTIDOS"



Los premios y las distinciones individuales no quitan el sueño a un Luka Doncic que tiene claro cuál es el objetivo fundamental en la cancha: "Para mi el objetivo que me marqué al comienzo de temporada fue el de llevar al equipo a los playoffs. Es una temporada larga. Solo ha pasado un mes. Todavía no hemos llegado a los playoffs, así que tenemos que continuar con nuestro trabajo".



Luka Doncic



Su rendimiento está siendo superlativo, como demuestra el hecho de liderar ahora mismo la clasificación de eficiencia histórica de la liga, el denominado PER (Player Efficiency Rating) con 33,3. Números que le sitúan por delante de mitos como Wilt Chamberlain (32), Michael Jordan (31,7) o LeBron James (31,7).



No son más que cifras para un Doncic que pone en valor a su equipo para poder conseguir los récords y las marcas que están asombrando al mundo del baloncesto: "Todo lo que he conseguido no sería posible sin tener compañeros muy valiosos", afirma Doncic. "Su valor es muy grande y hacen posible que el equipo cada vez vaya a más en la competición, que al final es por lo que luchamos".