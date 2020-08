La Liga de Baloncesto Estudiantil llegó a su fin en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo.- La Liga de Baloncesto Estudiantil llegó a su fin, los dos campeonatos nacionales pendientes en donde estarían los Lobos de la UAdeC se cancelaron definitivamente al no haber las condiciones de salud.



La espera se alargó desde abril cuando se debieron llevar a cabo en la Ciudad de México y Veracruz, en donde jugarían los conjuntos varoniles y femeniles, respectivamente, en la División II de la ABE.



Estos campeonatos por ende no tendrán reyes o reinas, por lo que más adelante se determinará cómo quedarán los grupos el próximo torneo, pues este año ya no habrá quien bote la pelota en la duela de los 99 equipos incluidos en la Liga.



A pesar de la cancelación, Lobos anunciaron que no acudirían a los nacionales aunque se reanudarán, para no arriesgar a jugadores a un contagio.