La Liga MX tendría más público que las Ligas de Europa

Ciudad de México.- La Liga MX ya prepara el regreso de la afición a los estadios. El organismo ya les comunicó a los clubes, a través de un oficio, que tienen el aval de las autoridades federales para iniciar este proceso en el que requerirán la aprobación de los gobiernos estatales y cumplir con el protocolo sanitario que la misma Liga ya les envió.



Los equipos tienen hasta el 8 de octubre para enviar la documentación y se les ha enfatizado que solo se permitirá hasta el 50 por ciento de aforo de sus inmuebles.



De esta manera, el futbol mexicano se unirá a las competiciones que ya permiten gente en la tribuna, aunque sería de las que más aficionados tendrían por partido, superando por mucho a las principales Ligas de Europa que han permitido un regreso paulatino a las tribunas; incluso, sobre la Champions League que prevé que solo se ocupe el 30 por ciento del aforo de los estadios de los clubes participantes, siempre y cuando sus gobiernos así lo autoricen.







La Bundesliga, solo al 20 por ciento



La Bundesliga de Alemania fue la primera competencia de las llamadas Ligas de élite que aprobó el regreso paulatino de la gente a los estadios de futbol; sin embargo, hay unas restricciones muy claras y es que solo se permite que se utilice el 20 por ciento del aforo del inmueble, además que no hay venta para las aficiones visitantes. Estas medidas se analizarán el 31 de octubre para ver si se amplía el porcentaje de asistentes.



La Premier League, aún está a la espera



La Premier League tenía programado el regreso de los aficionados justo para este día; sin embargo, un alza en los contagios de covid-19 provocó que esto se suspendiera. La competición inglesa ya tuvo algunas pruebas piloto, como el juego amistoso entre el Brighton y el Chelsea, que tuvo 2 mil 500 aficionados en las tribunas. La Premier sigue en pláticas con su gobierno para permitir el regreso paulatino de la gente, lo que podría concretarse en las próximas semanas.



Serie A de Italia, solo mil aficionados por juego





La Serie A de Italia ya ha tenido público en las tribunas a partir del fin de semana pasado; sin embargo, las autoridades federales y locales solo permitieron que ingresaran mil aficionados por partido para evitar cualquier tipo de riesgo. Esta cantidad ya ha sido protestada por la Liga, que busca que se aumente al 25 por ciento del aforo de cada estadio, pues consideran que el futbol italiano puede colapsar si no se permite una mayor afluencia.



La liga española, hasta el próximo año



Hace unas semanas, previo al inicio de la Temporada 2020-21, Javier Tebas, presidente de La Liga española, descartó que pueda haber gente en las tribunas antes de enero; incluso, el dirigente fue muy enfático que lo mejor es esperar a la distribución de una vacuna para el covid-19.



“Es difícil porque no corresponde a La Liga en estos momentos. Yo creo que a raíz de las últimas noticias que estamos viendo, incluso el Presidente de Gobierno anunció esta mañana que a principio de diciembre empezará a vacunar a la población, pues bueno creo que eso es una fecha clave, antes puede ser, pero para ver los estadios como los veíamos antes yo creo que será a partir de la vacuna y espero que en enero o febrero podamos verlo”, dijo hace tres semanas.







Con información de Milenio