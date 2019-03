El pasado miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para consultar los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Policía Federal que se encuentran en el Archivo General de la Nación en el Palacio de Lecumberri.Y este viernes, tras la decisión de abrir los archivos del desaparecido Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), afirmó en su conferencia matutina que no quedará ningún archivo secreto y habrá total transparencia.En diciembre pasado, el recién nombrado director del Archivo General de la Nación indicó que no podía entrar a un apartado vigilado por el Cisen, el cual ya no existía, por lo que al acudir al lugar se encontró que eran los expedientes políticos reservados y se llegó al acuerdo de abrirlos.La lista de los espiados es larga.De acuerdo con El Universal, la inteligencia del gobierno mexicano espió por décadas a políticos, escritores, activistas, músicos, actores y personajes de la vida pública del país.En una revisión que hizo el medio encontró que la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y posteriormente el Cisen tenían documentos de espionaje sobre Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán Valdés, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Vicente Fox.En el caso de Carlos Salinas de Gortari, de acuerdo con El Universal, se le espió desde su época de estudiante en la Facultad de Economía de la UNAM. Su registro contiene más de mil hojas.Al actual presidente López Obrador se le espiaba al menos desde 1980. "Se encuentran 15 hojas en las que se detallan las actividades que, de 1980 a 1983, realizaba el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando daba clases de Sociología en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)", reporta el diario.Actores, músicos, revolucionarios y otros personajesLa labor de espionaje no para ahí.El gobierno estuvo al tanto de las actividades de los revolucionarios de izquierda Ernesto Che Guevara y Fidel Castro en su paso por México, antes de iniciar la Revolución Cubana.El medio informa que hay un archivo en el que se detallan las actividades que realizaba en 1984 Tatiana Clouthier, excoordinadora de campaña de López Obrador.El premio nobel Gabriel García Márquez y el también escritor Octavio Paz fueron vigilados durante décadas.La lista de escritores y periodistas es larga. Miguel Ángel Granados Chapa, Julio Scherer, Jacobo Zabludovsky, Joaquín López Doriga, Carlos Marín, Héctor Aguilar Camín, Manuel Buendía, Vicente Leñero, Enrique Krauze, José Revueltas, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Juan José Arreola y Vicente Rojo son algunos de ellos.Capos de la droga como Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Félix Gallardo tienen documentos de más de 500 hojas.En el mundo artístico llama la atención que María Félix también fuera vigilada, así como Ignacio López Tarso. El músico Juan Gabriel fue espiado en 1984 por personal de la Dirección Federal de Seguridad, dice El Universal.Los líderes sindicales Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps también tienen archivos.López Obrador sostuvo que habrá cuidado en la entrega de documentos en general, de los archivos políticos, “lo que manejaba el Estado para perseguir a opositores”, aunque señaló que no toda la información es veraz.“Hay muchos inventos, acomodaban la información a conveniencia; cualquier dirigente social era tachado de subversivo, mucha gente fue reprimida sin que se les comprobara nada, era lo que suponían los policías políticos, una época negra en la historia del país”, dijo al respecto.Asimismo, el Ejecutivo federal apuntó que las víctimas tienen derecho a presentar denuncias y exigir indemnizaciones por parte del Estado.Con información de Notimex y Nación 3 2 1