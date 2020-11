La Llorona tiene su tumba en Guanajuato

Escuchar Nota

Aunque de a poco el lugar se vuelve más y más popular, durante más de un siglo una comunidad rural del municipio de Dolores Hidalgo ha ocultado para sí, el entierro de una de las mayores pesadillas del imaginario mexicano, La Llorona.Cuentan que desde el siglo XIX el caserío en torno a la Hacienda Siete Reales era asediado por el espectro de lo que parecía ser una mujer en blanco, aullando por las noches y siendo incluso la responsable de la desaparición de niños y la muerte inexplicable de adultos.Rosario Arteaga, habitante del lugar y conocido como Don Chilo, narró que se tienen datos que, desde el año de 1850, La Llorona clamaba por sus hijos, incluso con el popular y no menos desgarrador grito de “Ay mis hijos”.Cerca del lugar se alza el cerro de El Calvario, en cuya cumbre el dueño del lugar mandó construir una cruz de piedra, allá por el año de 1963, ya cansado de lo que había ocurrido a lo largo del tiempo, y buscando dar fin al tema.Pero la mujer de velo blanco en el rostro continuaba apareciendo, incluso, una noche tempestuosa, un trueno golpeó la cruz, despedazándola.“El golpe fue tan duro, que arrojó los fragmentos de la cruz por todos lados, hasta a 300 metros de distancia, lo que naturalmente espantó más a los vecinos”, acotó Don Chilo.“Pasó que los frailes, en uno de los recorridos, vieron y escucharon a La Llorona aquí en los sembradíos. A ella no le importaba que la vieran, era así de poderosa”.Pero los religiosos notaron que el fantasma se detenía en un punto determinado de los sembradíos y ahí dejaba de llorar y desaparecía. Es en ese lugar en donde se alza ahora la tumba de La Llorona.El Vaticano ordenó que en ese punto se construyera un monumento, una tumba que le diera paz al espíritu. Los sacerdotes, de forma paralela, hicieron un exorcismo al lugar, y así le dieron paz.“Fue el primer exorcismo que se hizo en México formalmente”, agregó Don Chilo, quien es una suerte de cronista del lugar.El origen de La Llorona de Guanajuato es francamente similar al del resto de las leyendas que impregnan a todo México.Cuenta la leyenda que antes de ser detenida por las autoridades, la mujer se amarró a una carreta y se arrojó a un barranco para morir entre la tristeza y la rabia.El relato indica que el suicidio no la llevó a encontrarse con sus hijos, a los cuales busca con desenfreno, confusión e ira. En su enojo, La Llorona se lleva a otros niños y suele asesinar a los adultos.Con información de Excélsior