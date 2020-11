La lucha contra el SIDA en el cine

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, por lo que te presentamos un top 5 de películas que abordan esa temática.



FILADELFIA



Tom Hanks y Denzel Washington protagonizan esta controvertida cinta ganadora de dos Óscar, uno de ellos para Hanks en la categoría de Mejor Actor.



Andrew Beckett, un joven y brillante abogado, es despedido por estar contagiado de SIDA, por lo que decide demandar. Tras un largo proceso, Andrew gana US$ 5.000.000 de indemnización, muriendo el mismo día.







La canción "Streets of Philadelphia", de Bruce Springsteen, se llevó un Óscar.



Fue la primera película de Hollywood de gran presupuesto que abordó el tema del SIDA en Estados Unidos.



El estreno en Los Ángeles fue a beneficio para AIDS Project Los Ángeles.



Disponible en HBO GO



UN CORAZÓN NORMAL



Mark Ruffalo y Matt Bomer estelarizan la cinta escrita por Larry Kramer, quien traslada a la pantalla su propia experiencia en Nueva York a comienzos de los años 80.



La historia narra la lucha de un grupo de activistas de Nueva York que se negaron a dejar que los médicos, la prensa o la política, ocultaran la realidad alrededor de la creciente epidemia del SIDA.



Se trata de una producción de HBO que cuenta con un cartel multiestelar que incluye a Mark Ruffalo, Matt Bomer, Julia Roberts, Jim Parsons y Alfred Molina.



Está basada en una historia de la vida real.



Ganó un premio Emmy en la categoría de Mejor Telefilme.



Disponible en HBO GO







DALLAS BUYERS CLUB



Matthew McConaughey y Jared Leto ganaron el Óscar como Mejor Actor y Mejor Actor Secundario, respectivamente.



Está basada en la vida real de Ron Woodroof, un vaquero texano, drogadicto y mujeriego, al que en 1986 le diagnosticaron SIDA.



Tanto McCounaghey como Jared Leto perdieron más de 10 kilos para interpretar a sus personajes.







A pesar de estar basada en una historia real, los personajes de Jared Leto y Jennifer Garner no existieron en la vida real.



Gael García Bernal y Hilary Swank estuvieron contemplados para formar parte de la película dirigida por Jean-Marc Vallée, el mismo de la cinta nominada al Óscar, Alma Salvaje, con Reese Witherspoon.



Disponible en Netflix



120 PULSACIONES POR MINUTO



Este filme seleccionado por Francia para los Óscar de 2018 es protagonizado por el argentino Nahuel Pérez Biscayart.



Muestra el París de principios de los años 90, en el que un grupo de jóvenes activistas busca hacer conciencia sobre el SIDA.



Recibió el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes.







El director Robin Campillo y el coguionista Philippe Mangeot se basaron en sus propias experiencias en la asociación ACT UP de París.



Su protagonista obtuvo éxito internacional gracias a esta cinta, por la que ganó reconocimientos en los Premios César, Premios Lumières y Globos de Cristal.



Disponible en ITunes





LOS AMIGOS DE PETER



Este filme reúne a algunos de los rostros británicos más famosos de toda una generación: Kenneth Branagh, Hugh Laurie y Stephen Fry.



A pesar de ser una comedia fraternal, el filme profundiza en lo que significaba vivir con VIH y cómo confesárselo a los seres queridos en una época tan significativa como Navidad.



Kenneth Branagh actúa y dirige este filme en el que también participan figuras como Emma Thompson.



Fue nominada en los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Europea.







El soundtrack cuenta con joyas como: "You're my Best Friend", de Queen; "Hungry Heart", de Bruce Springsteen, y "I Guess That's Why They Call It The Blue", de Elton John.



Disponible en ITunes