La lucha incansable por justicia para Jorge

Rosa Elvia Mercado Alonso y Joel Medina Salazar viajaron una vez más de Saltillo a la Ciudad de México en el 2015 para indagar en la Procuraduría General de la República (PGR) por el expediente del asesinato de su hijo Jorge Antonio Mercado Alonso y de su amigo Javier Francisco Arredondo Verdugo, de 23 y 24 años, respectivamente.Habían pasado cinco años del crimen. "Ya estamos terminando la investigación, nos faltan unos detalles", les dijo algún burócrata. "Dennos un mes".La profesora de matemáticas y el ingeniero en electrónica y comunicaciones volvieron al mes: que faltaban otras indagaciones. Usualmente paciente, la pareja se molestó, pero aceptó la explicación.Pidieron cita con Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo. Los recibió tiempo después, en noviembre."Ténganos paciencia, ya se va a solucionar el caso. Yo personalmente me voy a hacer cargo", les dijo."¿Cuándo quiere que volvamos?", preguntó el padrastro de Jorge, a quien de cariño el chico llamaba "Papirrín"."De ninguna manera, yo voy a Saltillo a informarles". Llegó el 16 de diciembre.El funcionario le comentó que ya estaba por consignar el caso ante un juez. "¿Cree que para el sexto aniversario esté resuelto?", preguntó Rosa Elvia. "¡Para marzo falta mucho!", contestó, risueño. "Esto está en días".Pero terminó diciembre y murió enero. En febrero decidieron volver a la PGR, pero vía telefónica les dijeron que no era necesario: el 22 de ese mes el expediente sería enviado a Monterrey.La pareja quedó convencida y avisó a familiares y amigos de ellos y de Javier. Dos días antes de la fecha prometida, sin embargo, les hablaron: "Hay cambio de planes, se detuvo la consignación".Razones vagas: Joel llegó a ver el expediente emplayado sobre un escritorio y listo para su envío.Molestos, acudieron a la PGR. Higuera argumentó cualquier cosa, pero aseguró que para el 3 de marzo se concretaría la consignación. "Nada más no le digan nada a la prensa", pidió.Y llegó el silencio. El subprocurador dejó de responder llamadas, la procuradora Arely Gómez nunca los atendió. La pareja y la familia de Javier vivieron el sexto aniversario del crimen tal como en años anteriores: con nada entre las manos."Se burlaron de nosotros, una y otra vez, alguien o algo detuvo la consignación", dijo Joel en 2016 y Rosa Elvia lo tomó del brazo y bajó la mirada.Ambos estaban sentados en la sala de su casa en cuyas paredes abundan fotos del sonriente estudiante de la maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de Manufactura que, como su amigo Javier, quien cursaba el doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el mismo Tec, no debió morir de esa manera.A partir de 2014 el abogado Ricardo Báez empezó a participar en la integración del expediente de Jorge y Javier en la PGR. Cuando tuvo acceso se enteró de lo insólito: nadie les había tomado su declaración a los padres de los muchachos.Empezó con Rosa Elvia y Joel: "Los encontré muy lastimados, habían caminado solos mucho tiempo", dice ahora. Llegó a su casa en Saltillo a las 1 de la mañana y salió casi a la medianoche.En la capital coahuilense recabó la odisea que vivieron ellos y la familia de Javier, en Baja California Sur, al conocer la desaparición de los muchachos la medianoche del 19 de marzo de 2010, cuando ambos salieron del campus por el acceso de avenida Eugenio Garza Sada y Luis Elizondo.Los muchachos se dirigían a cenar cuando se desató el enfrentamiento entre delincuentes y soldados, que provocó un recio combate, soldados adentro del campus y lo que en primera instancia la autoridad militar reveló como dos sicarios muertos.Eran Jorge y Javier. La mentira fue transmitida por el comandante de la Séptima Zona Cuauhtémoc Antúnez al procurador Alejandro Garza y éste la pasó íntegra al Tec, que de inmediato emitió un comunicado negando heridos en su comunidad.Los estudiantes fueron despojados por militares de identificaciones y pertenencias, y enviados como "NN" al Servicio Médico Forense.Tardaron 36 horas las autoridades estatales y el Tec en dar a conocer la verdad, siendo que Mauricio Santos, estudiante de la carrera de Comunicación, informó en Twitter esa noche desde el campus que dos estudiantes habían sido heridos.Previo a esto y sin información, los familiares de los muchachos acudieron a estaciones de policía, Campo Militar y al Semefo, imaginando todo excepto que aquellos "sicarios armados hasta los dientes", como manejaron las autoridades, fueran los muchachos que se conocieron en la carrera y habrían de morir juntos.Sin saber qué hacer, aceptaron la sugerencia del abogado del Tec de recorrer otra vez los mismos lugares que ya habían visitado, por lo que acudieron una vez más al Semefo: los descubrieron en fotos por computadora.Haydee Verdugo, jubilada como secretaria de un ministerio público en Todos Santos, insistió en ver también el rostro lastimado de su hijo. "Así, con una cara de susto...", expresó. "¡¿Qué vivió mi hijo...?!". Javier, sin embargo, no estuvo solo al morir."Jorge ya se había salvado", dijo Rosa Elvia entre lágrimas al ver los escasos minutos del video sin sonido de la cámara de seguridad del Tec: Jorge entra corriendo al campus por el lado del Centro Estudiantil, algo le dice alarmado a un guardia que se agazapa, corre al exterior y no se le vuelve a ver. Aparece el humo."Volvió por su amigo, al que le dispararon primero", agrega su madre. "Fueron amigos hasta el final".Prevaleció la teoría de que los muchachos habían muerto por fuego cruzado, pero en mayo de ese año la CNDH emitió una Recomendación al establecer que Jorge y Javier, estudiantes ejemplares del Tecnológico, fueron golpeados mientras agonizaban y se les colocaron armas.Los únicos que estaban ahí eran soldados. Jorge recibió dos disparos directos a menos de un metro de distancia.Pese a las evidencias de que Jorge y Javier no eran sicarios, nunca se quitó el apelativo del expediente. Dice Rosa Elvia que con frecuencia ella y Joel solían encontrar en redes sociales comentarios de que los muchachos sí eran delincuentes, promovidos sin duda por la falta de reivindicación por parte del Estado.Esto les encendía. Así lo dijo el padre de Javier, del mismo nombre: "Cómo nos dolió que dijeran que fueron sicarios".Desde la PGR, Ricardo quiso avanzar en la investigación, pero dice que, más que por una orden directa de alguien, el caso se ensombrecía "por el sistema". Tras su salida de la PGR y en un hecho excepcional, esperó el tiempo legal que se exige y asumió la defensa de las familias de manera honorífica."Tengo la misma edad que Jorge tendría ahora", afirma y enseguida cita lo primero que le pidió Rosa Elvia cuando aceptó la misión: "Quiero que se reivindique el nombre de los muchachos".Una razón personal fue la que guió también al cineasta Alberto Arnaut a filmar el documental Hasta los Dientes, que llevó el crimen impune de los muchachos a audiencias muy amplias y logró una repercusión sin precedentes en México."Javier era del pueblo de mi padre, Todos Santos, y yo tenía contacto con él y su familia, convivimos de niños", dice."Cuando me entero por la prensa de que fue asesinado quise rendirle un homenaje porque las autoridades dijeron que eran sicarios y yo sabía bien que él era un estudiante ejemplar".Alberto estudió Comunicación en la UAM y decidió hacer un video sobre Javier. La realidad convirtió el proyecto en algo más grande y a él le exigió estudiar una maestría en cine documental en la UNAM.Hasta los Dientes es un complemento de su tesis que aborda al documental como herramienta de la defensa de derechos humanos.Una de las últimas en presenciarlo fue Olga Sánchez Cordero ya como Secretaria de Gobernación, quien al terminar de verlo dijo: "Hay que ofrecer una disculpa pública".Y esto sucederá, al fin, este martes a las 11:00 horas en el Auditorio Luis Elizondo, en Monterrey.Actualmente hay órdenes de aprehensión contra seis militares identificados como participantes en el crimen de los muchachos: tres están detenidos en cárceles militares, dos desertaron y no han sido ubicados, y uno más está desaparecido. De hecho, figura en los casos de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.Aunque traen un ánimo distinto, las familias de los muchachos no dejan atrás su dolor. ni su exigencia de justicia."Son sentimientos encontrados. Para nosotros marzo es un mes difícil, vienen los recuerdos, pero a la vez nos sentimos gozosos por el resultado de nuestra lucha: lo que vamos a vivir es un acto de amor, un acto de paz", expresa Rosa Elvia.Y agrega: "Esperamos una sentencia a favor de nosotros".Reyna Arredondo, hermana de Javier, piensa igual. "Esta disculpa pública para nuestras familias nos da un poco de paz, pero yo no me conformo con esto, aunque nos motiva a seguir luchando por la justicia.(La disculpa pública) es como un respiro en medio de este camino tan cansado. Un paso adelante, pero nos falta mucho camino".Ricardo dice que los padres de Jorge y Javier, que por el estrés y el dolor han desarrollado problemas de salud a lo largo de los años, han decidido todos los detalles de la ceremonia de este martes: invitados, discursos, música, lugares en el presidium, impresos que se van a repartir.El 13 de marzo de 2010 fue el último día que Rosa Elvia vio con vida a su hijo en Saltillo antes de volver a Monterrey, y que cuando le dijo que se fuera con cuidado, el muchacho le contestó "Voy con Dios, y si no regreso es porque estoy con Él"."No dejo de pensar en eso", afirma.El abogado dice que las familias pusieron especial atención en la frase para el anuncio de la disculpa pública, la misma que estará en una placa al lado del mural debajo del puente de Garza Sada y Luis Elizondo, y que ellos nunca dejaron de repetir.Dirá así, en mayúsculas, con doble signo de exclamación y en 'negritas': "¡¡ERAN ESTUDIANTES DE EXCELENCIA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, NO SICARIOS!!".Lo que todos sabían también en estos nueve años y que, tal como se ve en aquel video sin audio de la cámara de seguridad del Tecnológico, Jorge no paró de gritar hasta la muerte cuando regresó por Javier: "¡Somos estudiantes!".