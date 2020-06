La lucha LGBT retratada en pantalla

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En este mes del orgullo surge la oportunidad de reflexionar sobre la lucha que el colectivo LGBT+ ha realizado para validar sus derechos. El séptimo arte ha sido un reflejo que muestra y es testigo del camino complicado que los activistas o figuras prominentes de la lucha han tenido y esta es una selección para ver en casa.



Disponibles en Netflix



La muerte y vida de Marsha P. Johnson



En 1992 Marsha P. Johnson, la activista transexual, murió de una manera muy misteriosa en el Río Hudson de New York, dejando a todas las personas de su entorno con la duda de que fuera un suicidio, como así certificó la policía, en vez de un asesinato. A lo largo del documental se ven imágenes nunca antes vistas de Marsha y las entrevistas que se realizaron para investigar su asesinato a cargo de su fiel amiga Victoria Cruz, que será la encargada de contar todo el proceso al que se expuso para poder conocer la auténtica verdad sobre la muerte de Marsha P. Johnson.







Elisa y Marcela



En 1885, Elisa y Marcela se conocen en la escuela donde trabajan. Lo que comienza como una gran amistad termina en una relación amorosa que tienen que vivir a escondidas. Los padres de Marcela sospechan de esta relación y la enviarán al extranjero unos años. A su vuelta, el reencuentro con Elisa es mágico y deciden tener una vida en común.



Ante la presión social y las habladurías, ambas deciden trazar un plan: Elisa abandonará un tiempo el pueblo para volver convertida en Mario y poder casarse con Marcela, pero no todo será tan fácil para este amor no reconocido. Esta es la historia de dos mujeres que se casaron en 1901 en el primer matrimonio homosexual registrado en España.







The untold tales of Armistead Maupin



Este documental homenajea a uno de los narradores más alabados del mundo, siguiendo su evolución desde sus orígenes conservadores hasta su lucha por los derechos de los homosexuales.







120 latidos por minuto



Un grupo de jóvenes activistas en París a principios de los años 90 intenta generar conciencia sobre el SIDA. Un nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedará sorprendido ante la radicalidad y energía de Sean, que gasta su último aliento en la lucha.







Disponible en HBO



The translist



En este retrato grupal documental, estas once personas transgénero comparten sus historias con sus propias palabras. La película muestra la individualidad y las diversas perspectivas de activistas, artistas, atletas, modelos, estrellas porno, personal militar y empresarios. Cuentan sus experiencias de amor, deseo, familia, prejuicio y rebelión.







Disponible en YouTube



Pride: Orgullo y Esperanza



En el verano de 1984, siendo primera ministra Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de Mineros (NUM) convoca una huelga. Durante la manifestación del Orgullo Gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los trabajadores, pero el sindicato no acepta el dinero.



El grupo decide entonces ponerse en contacto directo con los mineros y van a un pueblecito de Gales. Empieza así la curiosa historia de dos comunidades totalmente diferentes que se unen por una causa común.







Con información de Milenio.