La lucha titánica de Michael J. Fox

Problemas para recordar los guiones

año en el que le diagnosticaron Parkinson. Convivir con esta enfermedad neurodegenerativa no le resultó nada fácil. Por aquel entonces tan solo tenía 29 años y su carrera acaba de despegar gracias al éxito de « Regreso al futuro». Se refugió en el alcohol y cayó en una profunda depresión que consiguió superar con el tiempo acudiendo a terapia. «Mi matrimonio mejoró y mi carrera despegó de nuevo», dijo en su momento.Pero el Parkinson no ha sido el momento «más oscuro» de su vida, como ha confesado en una entrevista reciente en «People» con motivo de la publicación de su cuarto libro: «No Time Like the Future» (No hay otro tiempo mejor que el futuro), que saldrá a la venta el próximo 17 de noviembre. Ese momento fue en 2018, año en el que le diagnosticaron un tumor no canceroso en la columna del que tuvo que ser operado de urgencia porque iba camino de una parálisis.Aunque la operación fue un éxito, el afamado actor tuvo que aprender a caminar de nuevo. En medio de esa recuperación, cuando las cosas empezaban a mejorar, se cayó en la cocina y se rompió el brazo. Fue entonces cuando pensó que ya no podía más. «Estaba apoyado en la pared de la cocina esperando la ambulancia, y sentí que había llegado al punto más bajo.¿Cómo puedo decirle a nadie que lleve la cabeza bien alta, que mire el lado positivo y que las cosas van a salir bien? Me empecé a cuestionar todo y me dije a mí mismo que ya no podía afrontar las cosas con optimismo, que no había un lado positivo, que era todo negativo, que todo era solo pesar y dolor», dice Michael J. Fox en la entrevista.Con gran fortaleza, consiguió superarlo: «Uno aprende muy rápido lo que puede controlar y lo que no.. Éstos son los principios que practico todos los días: la aceptación y la gratitud».Michael J. Fox siempre tuvo un don para recordar los guiones de sus películas, pero en la entrevista que ha concedido, ha confesado que en los últimos años el Parkinson ha avanzado. «Mi memoria a corto plazo está destruida. Siempre tuve una gran habilidad real para aprender y memorizar guiones. Sin embargo en los dos últimos trabajos pasé por situaciones extremas. Tuve grandes dificultades para hacerlo».Con el avance de la enfermedad,«Mi manera de tocar la guitarra no es buena. Mi dibujo ya no es bueno, mi baile nunca fue bueno y actuar se está volviendo cada vez más difícil. Así que todo se reduce a escribir. Por suerte, lo disfruto mucho».Pese a los malos momentos que ha vivido, asegura que está encantado con la vida y que se encuentra en uno de sus mejores momentos. «Los dos últimos años han sido complicados, pero me siento bendecido. La gente no me cree, pero amo la vida. Amo estar con mi familia. Mi vida es tranquila, paso por un buen momento», dice.