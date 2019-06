La Luz del Mundo pide respeto y un alto a las agresiones

La actual Constitución Federal de 1917, fue reformada en el año 2011 en el artículo 1° con el propósito de ampliar y proteger los derechos humanos, estableciendo que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”Es importante mencionar que del precepto antes mencionado y de diversos instrumentos internacionales se desprende que el derecho a la igualdad y a la no discriminación son derechos humanos, los cuales el Estado Mexicano está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas y brindándoles la protección más amplia.Se escucha bien, está bien redactado, lamentablemente en la práctica cotidiana no se respetan estos conceptos, situación que ha dado origen a actos lamentables de discriminación, intolerancia y agresiones;En lo que respecta a la Luz del Mundo, a raíz de las irresponsables declaraciones del Fiscal General de California quien violentó de manera irresponsable los principios de presunción de inocencia y debido proceso, lo cual generó un clima de odio y discriminación, ha generado condiciones para un linchamiento mediático en contra de nuestra comunidad religiosa, la cual ha sufrido diversos actos discriminatorios provenientes tanto de particulares, como de autoridades en los países que tiene presencia, México no es la excepción, hoy tenemos documentados 830 casos de actos discriminatorios por motivo de religión, hay diversas manifestaciones verbales directas y a través de redes sociales, atentando en contra de la dignidad de los fieles, llamándolos “fanáticos”, “ignorantes”, “coludidos”, “violadores”, “mujerzuelas”, “enfermos”, etcétera.Peor aún, han pasado de las manifestaciones o señalamientos verbales que vulneran el fuero interno de las personas a las agresiones de carácter físico, por ejemplo, las mujeres de nuestra Iglesia son criticadas y mal vistas por vestir con falda larga, pero ahora, no solo son señaladas, sino que se han documentado ataques mayores en contra de ellas, como tocamientos acompañados con expresiones altamente cargadas de discriminación tales como “al fin y al cabo les gusta que las violen”, entre otras frases, que, por respeto, no mencionaré.Los ataques y vejaciones no han tenido límites y aún se han extendido hasta los niños y niñas en las escuelas, y es el caso que, son los propios docentes quienes han inducido a la burla pública y la exclusión de los niños de la Iglesia La Luz del Mundo entre sus compañeros, generando un ambiente hostil en la clase, fomentando el bullying y produciendo daño psicológico en los menores. Otros actos de odio y discriminación derivados de lo antes mencionado es el vandalismo hacia los templos, ya que se han documentado ataques con piedras, con grafitis llenos de mensajes ofensivos e incluso acompañados de agresiones físicas contra algunos miembros de la Iglesia.Este linchamiento mediático está afectando primeramente la imagen de nuestro Director Internacional, y posteriormente de manera directa a millones de personas que pertenecen a la Iglesia La Luz del Mundo.Por lo anteriormente mencionado hacemos un llamado al gobierno de la República, los gobiernos estatales y municipales para que generen los mecanismos necesarios, no únicamente para describir y rechazar este tipo de prácticas, sino para sancionarlas y erradicarlas de manera oficiosa y eficaz, pues es intolerable que se consienta este tipo de actos contra un grupo que es atacado únicamente por el hecho de pertenecer a una Iglesia cuyo líder es acusado de manera injusta, falsa y calumniosa.Hacemos un llamado de manera respetuosa a los medios de comunicación, para que continúen en esa labor digna y necesaria de informar objetivamente; A los medios que nos han denostado, desinformado o mal informado e incluso han realizado una persecución contra algunos miembros, amigos entrañables de nuestra institución o autoridades que de manera institucional están vinculadas con nuestra Asociación Religiosa pretendiendo que se desmarquen o pongan distancia de nosotros, les recordamos que la propia ciudadanía juzgará su actuar y pondrá en una balanza la credibilidad de su medio, nosotros simplemente aclararemos las descalificaciones en nuestro legítimo derecho que tenemos y recurriremos a las autoridades, esperando encontrar en ellos, el respaldo, ante conductas que atenten contra nuestros derechos y libertades.A los medios que han mostrado especial interés por lo que sucede en nuestra iglesia y han dado seguimiento oportuno, les agradecemos su disposición y les decimos que estamos abiertos a brindar la información que se requiera, no nos vamos a esconder, vamos a dar la cara, con el mismo orgullo de siempre, con la plena certeza de que quien nos dirige es una persona honesta, íntegra y honorable.