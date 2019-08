La Luz del Mundo prepara caminata juvenil para este domingo

Este domingo marcharán miles de jóvenes pertenecientes a la Iglesia de La Luz del Mundo procedentes de las 58 naciones que participan en la Santa Convocación 2019, el objetivo central es manifestar a la sociedad los valores enarbolados y pregonados por Naasón Joaquín García, líder internacional de esta Asociación Religiosa.Armando Maya Castro, vocero de la Jurisdicción Norte de la Iglesia de La Luz de Mundo, agregó que esta caminata será “a partir de las dos de la tarde de este domingo, 130 mil jóvenes provenientes de 58 naciones de los cinco continentes que han venido a la celebración de la Santa convocación 2019, encabezarán una marcha que llevará por nombre “Wearelight” (Somos Luz) señaló.“Estos jóvenes van a salir a la Glorieta Minerva que es un lugar emblemático de esta ciudad y un segundo contingente que están hospedados en las diferentes subsedes van a llegar a Federalismo y Parque Rojo; estos jóvenes se unirán en la Glorieta Minerva. Ahí se llevará un evento en el cual habrá una proclama de valores que son característicos en la Luz del Mundo”, sostuvo.Todo ello es en el marco de la Santa Convocación 2019 y el objetivo es manifestar a la sociedad un mensaje pacífico y no de consigna, “una vez que lleguen los jóvenes a los dos puntos de partida y se culmine una actividad que se llama “Vía Recreactiva” y para no estropear esto último, los jóvenes comenzarán a dirigirse en completo orden y disciplina hacia la Glorieta Minerva para participar de los eventos que se tienen programados”, informó.Dijo que “la Iglesia no realiza actividades o marchas de consigna hacia alguna institución, o lanzando consignas hacia una persona, el objetivo es mostrar que somos una comunidad respetuosa, que enarbola los valores que nos ha enseñado el Apóstol de Jesucristo a actuar de manera pacífica en todos los aspectos, con amor y honestidad” refirió.