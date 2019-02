La Madriguera y policía cibernética trabajan en ciberseguridad

Ante la preocupación por los temas de seguridad en redes sociales, La Madriguera, Casa del Adolescente, invitó a uno de sus programas culturales a la Policía Cibernética, para trabajar en el tema del Ciber Bullying.La Procuradora Para Niños, Niñas y la Familia del Estado (PRONNIF), Yezka Garza Ramírez, mencionó que el acoso a través de las redes sociales es una problemática que está latente en el día a día de los jóvenes.“Las situaciones de bullying se ha trasladado al ciberespacio a través del auge tecnológico, la inmediatez de la información en páginas web, aplicaciones y redes sociales.“El denominado ciberbullying afecta principalmente a jóvenes que presentan debilidades físicas y que son vulnerables emocionalmente”, explicó Garza Ramírez.La titular de PRONNIF recomienda a los padres de familia estar al pendiente de sus hijos, ya que pueden presentar desde una negativa a asistir a clase, signos de depresión, trastornos de ansiedad, retraimiento y aislamiento.En este tema, la coordinadora estatal de la Policía Federal en el Estado de Coahuila, Lucero Acundo, dio algunas recomendaciones para evitar el ciberbullying.“Cuando te molesten, al usar un servicio online pide ayuda, no contestes a las provocaciones, advierte a quien abusa de que está cometiendo un delito”, dijo.Además, recomendó que si es víctima de algún tipo de hostigamiento es necesario abandonar la conexión e ignorarlas, comportarse con educación en la red, no facilitar datos personales, no hacer en la red lo que no harías a la cara, no pensar que estamos del todo seguro/a al otro lado de la pantalla. Si hay amenazas graves, pedir ayuda con urgencia a los padres o una persona de confianza.“Cuando nuestro hijo o hija ya es víctima debemos apoyarlo, creerle, documentar lo que sucedió, pedir ayuda psicológica y denunciar”, apuntó la oficial.Además, subrayó la importancia de que los padres estén atentos a los contenidos que consumen sus hijos en los dispositivos móviles, y que se aseguren de que las aplicaciones que utilizan cuentan con los sistemas de seguridad adecuados.