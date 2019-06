La maldición de Eduardo Palomo

Uno de los galanes más recordados de las telenovelas de la cadena mexicana Televisa es Eduardo Palomo, un actor de origen estadounidense que protagonizó películas series, telenovelas y hasta grabó un disco.Su carrera terminó con su temprana muerte, a los 41 años, de un infarto fulminante mientras cenaba con su esposa, la cantante Carina Ricco, en Los Angeles. Una persona contó un chiste y el actor mexicano comenzó a reírse. Ocurrió entonces algo imprevisto, parecía que se había quedado dormido a media carcajada y no reaccionaba.El galán de telenovelas fue trasladado al Hospital Cedars-Sinaí y después de 45 minutos de luchar por su vida, fue declarado muerto a las 23:32 horas del 6 de noviembre de 2003.No había explicación para lo ocurrido. Palomo tenía apenas 41 años y llevaba una vida sana, no fumaba ni consumía drogas. El potavoz de la Oficina del Médico Forense dijo que la causa de la muerte fue un infarto masivo de miocardio.Su personaje más recordado es el de "Juan del Diablo" en la telenovela Corazón Salvaje, un éxito de siete meses de transmisiones en la cadena Televisa, que ha sido marcada por la tragedia.Además de la muerte de Palomo, hace poco murió la guionista del melodrama, María Zarattini. El pasado 13 de junio también murió la protagonista de la telenovela de 1993, Edith González, a los 54 años por cáncer de ovario.Eduardo Palomo también protagonizó la exitosa telenovela "La Pícara Soñadora" en 1991 junto a Mariana Levy.Nadie se imaginó que además de la inolvidable historia, los actores tendrían en común una muerte siendo jóvenes. El 29 de abril de 2005, Mariana murió a los 39 años, al igual que Palomo, de un paro cardíaco.En una camioneta viajaba con sus hijos y amigos de ellos rumbo a un parque de diversiones. En un cruce de semáforo, la actriz habría visto a delincuentes acercarse a su vehículo en un presunto intento de asalto; se asustó tanto, que su corazón no resistió y murió.Otra de las telenovelas de Eduardo Palomo fue la historia juvenil de "Alcanzar una estrella 2", donde trabajó junto a la actriz Lorena Rojas.La muerte les tendría una cita para reunirlos cuando en 2015 murió la actriz el 16 de febrero después de una larga lucha contra el cáncer de mama que le diagnosticaron en 2008.La enfermedad atacó tiempo después sus huesos, pero Rojas no pudo resistir cuando el cáncer atacó su hígado.Son ya tres protagonistas de telenovela que trabajaron con Eduardo Palomo las que han muerto, una de la misma causa que él, y las otras dos debido al cáncer. Eso ha impactado al público, que en redes sociales destacaron esta coincidencia hasta como una "maldición".