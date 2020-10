La Máquina se enfrenta a Tigres, en uno de los juegos más parejos de la jornada

Escuchar Nota

Cd. de México.- Este sábado sigue la fecha 14 del Guard1anes 2020 con el encuentro entre Cruz Azul recibiendo a los Tigres de la UANL, en un choque de pronóstico reservado, ya que enfrenta a dos de las escuadras más balanceadas del certamen, pues ambas organizaciones están en el top 5 de ataque y defensa, además de contar con los dos goleadores más prolíficos encarnados en Jonathan “Cabecita” Rodríguez y el delantero francés André-Pierre Gignac.



“La Máquina” llega con una derrota a cuestas ante Toluca, sin embargo, siguen en la segunda posición de la tabla general con 26 puntos. El equipo de Robert Dante Sidoldi sabe que no puede perder unidades en casa, pues tanto Tigres como América y Pumas le pisan los talones y otro resultado que no sea un triunfo comprometería su clasificación entre los mejores de la competencia, ya que luego ligan visitas a Chivas y Monterrey para terminar la fase regular alojando a Pumas.



Por su parte, los Tigres arribarán a la capital del país con una seguidilla de cinco partidos sin perder —los cuatro últimos han sido triunfos en los que no han recibido ningún gol— alcanzando la quinta posición con 23 unidades. Si los regios consiguen ganarle a los de La Noria, Xochimilco, el cierre de temporada parece más halagüeño, pues reciben a Bravos, visitan a América y cierran como anfitriones de Atlas, lo que hace pensar que aún aspiran a los primeros tres puestos.