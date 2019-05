La marchista Lupita González sigue con la lucha

La marchista Lupita González rechazó el consumo voluntario de trembolona, sustancia que le fue detectada en un control antidopaje y le acarrea una suspensión de cuatro años, y reconoció una mala asesoría de su antiguo equipo legal.En conferencia de prensa en instalación de la Secretaría de Marina, la medallista olímpica lamentó el resultado y aseguró hacerse cargo de los gastos de su defensa.“Es algo que no me esperaba, soy una atleta que trabaja bien. Estoy a favor del juego limpio. Mi trayectoria respalda toda esa parte”, explicó la teniente de fragata.“Menos de una sustancia que no conoces, porque no la conozco. Uno se siente mal. Yo, como una atleta que entreno, que mi trabajo es entrenar, mi trabajo es esforzarme y me cuido, nunca estamos preparados para esto”, explicó.Según la mexicana, suspendida desde noviembre del año pasado, fue una contaminación accidental porque consumió tacos de carne con la sustancia.“Lupita” González explicó a la IAAF que antes del control le habían diagnosticado anemia y por eso consumió carne con vegetales durante tres días consecutivos. Detalló inicialmente que el 14 de octubre comió unos 200 gramos de carnes de res, un día después filete con vegetales y después cinco tacos al pastor, un platillo tradicional que se cocina con carne de cerdo enchilada.