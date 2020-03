‘La Mars’ lo hace otra vez, causa polémica al llamar huevonas a feministas

Escuchar Nota

"Según es una iniciativa para frenar la violencia contra las mujeres, pero yo les pregunto: ¿cuál violencia?", cuestionó, enmedio de los recientes casos de violencia de género, tal como el de la niña Fátima, el desollamiento de Ingrid o el ataque con ácido de la saxofonista María Elena.

El comentario de La Mars Me parece una Buena opinión, con argumentos solidos, basada en datos duros con un enfoque nuevo, joven e imparcial. pic.twitter.com/6UKcxRnxou — Ing.MarcosFontein (@markfour5) March 4, 2020

La jovenque no quieren ir a trabajar."El paro del 9 de marzo no es más que una excusa para las mujeres huevonas que no quieren salir a trabajar en México", expresó en la grabación y aseguró que los medios de comunicación están "llenos de notas amarillistas" para hacer ver a México como el país más inseguro del mundo.Así como lo hizo cuando tenía 16 años y decía que dejaba la preparatoria por estar "harta del sistema","asesinatos hay, y siempre va haber; la situación no está tan jodida como la quieren hacer ver".Marcela retoma datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y argumenta que "el año pasado mataron a mil 10 mujeres, pero también mataron a 34 mil 588 hombres, o sea que los feminicidios no llegan ni al 1% de los asesinatos del país" y por ello "la balanza no está inclinada hacia las mujeres, al año mueren muchos más hombres que mujeres en el país, pero yo no veo a hombres haciendo berrinche".No obstante, justo el 2019 es el periodo en el que más mujeres sufrieron al menos siete delitos, entre ellos trata, extorsión y también feminicidios. Las mismas cifras del Secretariado Ejecutivo arrojaban un aumento de 2.5% en el número de víctimas respecto a 2018.Además,donde se discrimina a la víctima por su condición de mujer y se asesina bajo un contexto de acoso, agresiones sexuales y violencia machista.Además de este y otros polémicos videos, "La Mars" ha mantenido su actividad en redes sociales, tal como YouTube o Instagram. De los clips más recordados, está el del "reto del condón", donde frente a la cámara se introdujo un preservativo por la nariz para después sacarlo por la boca.