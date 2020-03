La mexicana que creó una fórmula que podría detener el Coronavirus

Escuchar Nota

“El virus necesita replicarse en los seres vivos, mientras que las bacterias y microbacterias tienen la capacidad de reproducirse por ellas mismas. Pueden estar en una superficie durante años y no necesitan infectar a nadie porque tienen la capacidad de reproducirse solas. La gran diferencia de nuestra tecnología es que es tan pequeña que puede entrar al organismo (que tiene el virus) y destruir el material genético”, reveló León al hablar de Nbelyax.



- La mexicanaAhora se sabe queEl invento de la ingeniera Gabriela León es capaz de aniquilar todo tipo de virus, bacterias, hongos, gérmenes y esporas, entre otros. Por si fuera poco, se ha implementado en una línea de antisépticos, desinfectantes y esterilizantes que evitan el avance de la influenza y del ébola.En entrevista para el medio digital El Informador, la científica mexicana refirió que artículos como geles desinfectantes y cubrebocas incluso podrían empeorar la propagación de la epidemia surgida en la ciudad china de Wuhan.Entre los atributos de la biomolécula Nbelyax destacan que es biodegradable, inocua, no es corrosiva, no causa daños secundarios y no crea resistencia.Paradójicamente la producción de Nbelyax, capaz de aniquilar todo tipo de virus, ha tenido afectaciones por la rápida propagación del Coronavirus COVID-19. Esto se debe a que parte de los envases utilizados para la sustancia provienen de ese país.a través de la página web: http://www.eviter.com.mx Con información de Grupo Fórmula y El Informador.