La misteriosa estrella Betelgeuse resulta ser una decepción total

Rusia.- Betelgeuse es una de las estrellas más brillantes en el cielo. Debido a su raro comportamiento, los científicos pensaron que pronto explotaría en supernova, hecho que se podría contemplar a simple vista. Sin embargo, los recientes estudios han demostrado que hay un error en los cálculos, al menos por unos 100.000 de años.



Hace años, los astrónomos estudian la peculiar estrella Betelgeuse en la constelación de Orión. Pero desde el 2019 se ha comportado bastante raro: fueron detectadas dos veces que su brillo ha cambiado de intensidad. Oscureció y de nuevo volvió a brillar como antes.



Tales fluctuaciones hicieron pensar a los científicos que serían testigos de un espectáculo único de tamaño cósmico: como nace una supernova. Así llaman a una explosión de una estrella supermasiva, en cuya categoría entra Betelgeuse.



El nuevo estudio de científicos de cinco países, dirigido por la doctora Meridith Joyce de la Universidad Nacional de Australia (ANU), no solamente le pronostica más vida a Betelgeuse, sino también demuestra que es más pequeña y se encuentra más cerca a la Tierra de lo que se pensaba anteriormente.



Los investigadores crearon un modelo hidrodinámico y sísmico de la estrella para entender mejor los procesos químicos y físicos que tienen lugar dentro de ella y así averiguar en qué etapa de su vida se encuentra.



Han descubierto que dentro de su núcleo Betelgeuse sigue quemando el helio, un elemento ligero, al que siguen otros más pesados como carbono y oxígeno antes de que se explote.







"Está quemando helio en su núcleo en este momento, lo que significa que no está ni cerca de explotar. Podríamos estar mirando alrededor de 100.000 años antes de que ocurra una explosión", dijo el coautor del estudio, el doctor Shing-Chi Leung de la Universidad de Tokio, en un informe de ANU.



Además, los nuevos cálculos revelaron su distancia desde la Tierra y qué tan grande es la supergigante roja.



"El tamaño de Betelgeuse ha sido un poco misterioso. Los estudios anteriores sugirieron que podría ser más grande que la órbita de Júpiter. Nuestros resultados dicen que Betelgeuse solo se extiende a dos tercios de eso, con un radio de 750 veces el radio del sol", afirma otro coautor, el doctor László Molnár del Observatorio Konkoly en Budapest.



Sabiendo el tamaño, determinaron con más precisión la distancia de Betelgeuse a la Tierra. También resultó menos de lo que se suponía antes: 530 años luz contra los 724.



Los científicos aseguraron que no hay ningún peligro para nuestro planeta si explota dentro de 100.000 años: a pesar de que esté más cerca de lo que pensaban, su impacto en la Tierra sería nulo.





Con información de Sputnik