La modelo trans Danna Sultana y su novio serán padres

Las personas transgénero deben estar entre las identidades sexuales y sociales más perseguidas y vulneradas en todo el mundo. No son muchos los países que garantizan y protegen su identidad de género, mientras que son muchos en los que a menudo ocurren delitos de odio en contra de ellos. Lamentablemente, aún en el siglo XXI, todavía hay personas que no pueden ser inclusivos ni respetar a quienes son y viven de manera distinta.Y Danna Sultana, una exitosa modelo colombiana, es una mujer que ha sabido salir adelante a pesar de los prejuicios y de las barreras que podrá haber tenido al frente por ser simplemente una persona trans.Ella acostumbra a realizar varios shows, donde sorprende a quienes vienen a verla, con su belleza, sensualidad y encantos. Pero hace poco, la sorpresa le llegó a ella. Debido a que va a ser mamá, ya que su novio, Esteban Landrau, un hombre transgénero, está embarazado y tendrá un hijo. Noticia que se ha vuelto prontamente viral en muchos lugares del mundo. Esto porque no es muy común ver un nacimiento, por parto natural, en familias donde ambos progenitores son personas trans.“Las personas trans no tenemos que hacer un cambio o una reasignación final. Eso es una decisión de cada quien (…) Se va a criar con el género asignado al nacer, que es un niño. Después cuando él crezca puede ser gay, hetero…», agregando tanbién que ante el posible conflicto al saber su hijo que fue concebido por su padre, ellos decidieron que «no se le va a esconder nada. Si es necesario que trabajemos con psicólogos, lo haremos”.Con información de Upsocl