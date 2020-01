La moto eléctrica sumergible que causa furor

Escuchar Nota

España.- La moto eléctrica llega al cross y el fabricante ruso Milandr ha aplicado toda la tecnología que tenía en su mano para fabricar una moto eléctrica sumergible. Demuestra con ella a los ortodoxos del motor de gasolina todas las ventajas y avances de la energía sostenible y para ello publica un vídeo de su modelo Milandr SM-250 surcando un río para demostrar que la tecnología no se aplica solo a las motos de ciudad sino también al trail, al motocross, al enduro y, en definitiva, a las motos de aventura.



El desarrollo de las motocicletas eléctricas y las baterías consigue vehículos cada vez más competentes. Los fabricantes de lujo apuestan por las motos de ciudad dado que la autonomía de los motores es limitada y, sobre todo, a la escasez de infraestructura urbana que otorge a los conductores la libertad que necesitan.



Las mejores motos eléctricas que llegaron al mercado el pasado otoño permiten una autonomía de hasta 350 km/h en cuidad, pero cuando se trata de correr en carretera la cifra merma hasta los 180 km/h. La investigación avanza, pero los planes estatales y el número de estaciones de servicio con enchufes de carga rápida deben a ir a la par.



Para las motos de montaña, se presenta una opción alternativa, la batería extraíble, de esta manera el conductor puede cargar varias baterías y calcular el tiempo y el número de cargas que necesita a la vez que conoce a su vehículo.



Milandr: la moto eléctrica sumergible







La empresa ha querido mostrar en un vídeo la capacidad de un tren de motriz eléctrico de resistir las más duras condiciones de trabajo avanzando con ella en un río, atravesándolo y sumergirse completamente en el agua. La moto se mantuvo en todo momento operativa y manejable. Tras la prueba, el vídeo muestra como la SM-250 no sufre ningún tipo de avería y puede continuar funcionando con normalidad.



La moto sumergible es moscovita, allí tiene su sede la Milandr, una compañía que se enfoca en desarrollar sistemas de acondicionamiento eléctrico con diversas capacidades y propósitos para vehículos tanto terrestres como aéreos. Ha creado una tecnología modular que incluye un motor eléctrico síncrono, un controlador y una batería. Su enfoque permite adaptarse a las necesidades del diseño al gusto de sus clientes ofreciendo un vehículo versátil listo para usarse inmediatamente.



Entre las aplicaciones que muestra la empresa en su web se encuentra la Milandr SM-250, una motocicleta eléctrica de cross con una batería de 6,6 kWh capaz de alcanzar los 120 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en 4 segundos. Pesa 128 kg y tarda 3 horas en conseguir la carga completa en un enchufe con corriente de 600 A.



En el vídeo se aprecian las posibilidades de su tren motriz eléctrico, sellado contra el agua y el barro, que no requiere toma de aire y que puede funcionar incluso bajo el agua. La moto es perfecta para los amantes del enduro, el trail y, en definitiva, el motocross.