La muerte del banquero más rico del mundo pone el ‘foco’ en los herederos

Ahora, después de una larga enfermedad y su muerte a los 82 años,Lo que está en juego es un conglomerado compuesto por Banco Safra, Safra National Bank of New York y la suiza J Safra Sarasin, firmas con aproximadamente 85 mil millones de dólares en activos bancarios. También hay una cartera de bienes raíces de 2 mil 300 millones de dólares, la cual incluye el Gherkin en Londres y 660 Madison Avenue en Nueva York, una participación en la compañía bananera Chiquita Brands International y una mansión de 130 habitaciones en Sao Paulo.según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.La sucesión se produce a medida que la pandemia ha agitado los mercados y acelerado los cambios que están volcando los negocios tradicionales, como la banca y los bienes raíces. Brasil ha sido particularmente afectado, con el segundo número más alto de muertes por COVID en el mundo. Los Safra, famosos por su enfoque cauteloso hacia los negocios, también tienen que lidiar con la competencia de empresas emergentes y bancos extranjeros por los clientes adinerados.“La importancia de Safra en el sistema financiero es menor hoy que antes.Safra “deja un legado que será seguido por muchas generaciones”, según un comunicado de Banco Safra el jueves que dice que el magnate murió por causas naturales. El banco no respondió a un mensaje en busca de más comentarios.La dinastía Safra tiene sus orígenes en el imperio otomano, cuando financió a operadores caravanas de camellos, y ha soportado crisis mundiales y familiares.Él y su hermano Moise dirigieron el negocio brasileño, después de que su hermano mayor, Edmond, se separara años antes para construir sus propios bancos en Europa y Nueva York.Edmond, quien luego vendió el negocio a HSBC Holdings, murió en 1999 como víctima de un incendio provocado en Mónaco.y a las empresas más prominentes. El negocio era conocido por su solidez, a pesar de las muchas turbulencias a las que su país de origen lo sometió.con la fuerza para navegar de manera segura a través de cualquier tormenta”.También tuvo errores, incluso en 2009, después de que el grupo fuera vinculado a un fondo alimentador para Bernie Madoff, quien orquestó una pirámide de 17 mil 500 millones de dólares.Para poner fin a la disputa, Moise vendió su participación en el negocio familiar a Joseph en 2006 por unos 2 mil 500 millones de dólares y abandonó el banco.Joseph Safra, quien padecía la enfermedad de Parkinson, hizo los arreglos para su sucesión. Sus hijos Jacob, David, Alberto y Esther recibieron acciones del principal activo de la familia, Banco Safra, en diciembre pasado, según un documento regulatorio. Dos de sus hijos ya tienen roles centrales dentro del grupo, con Jacob a cargo del lado internacional de las operaciones, mientras que David supervisa la firma brasileña.El hijo mediano de Joseph, Alberto, se retiró de la junta del banco familiar en 2019, debido “eAlberto mantuvo su participación en Grupo J. Safra y creó ASA Investments. La hija de Joseph, Esther, es educadora y nunca estuvo involucrada en el banco.un exempleado de Safra que ahora es director ejecutivo de Veedha Investimentos.Los más jóvenes ya están dejando su huella. La unidad brasileña, construida para servir a las empresas más ricas y más grandes del país, se aventuró en la banca minorista este año. En octubre, lanzó AgZero,También hay cambios más sutiles. El año pasado, David se sentó entre la élite bancaria del país en un almuerzo de fin de año organizado por la federación brasileña de bancos. En ese tipo de eventos,dice Schiozer. “Lo que lo diferencia es que Safra es visto como seguro, nadie tiene miedo de hacer negocios con él”.