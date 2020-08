‘La Muerte’ regala cubrebocas en Culiacán ante despuntes de casos covid-19

Escuchar Nota

“La intención es buena, no se intenta crear psicosis, no intento dar un mensaje erróneo, lo que voy hacer es repartir cubrebocas persona por persona para que lo utilicen, es algo diferente, incluso las personas se sorprendieron al verme disfrazado así, vamos a buscar maneras innovadoras, diferentes de crear conciencia en las personas y sobre todo en parques, donde se pueden generar más aglomeraciones”, explicó.

“Fueron varios los presidentes municipales que se sumaron a la campaña, por lo que no descartó que realicen esta actividad, ya lo hemos visto en otros estados de la República, la intención es dejar un mensaje de concientización”.

, en Sinaloa, para repartir cubrebocas a las personas que no lo portaban y advertir sobre los peligros de la enfermedad y olvidar las medidas de higiene., fue quien se disfrazó de La Muerte para esta actividad, afirmando que con ello trata de crear conciencia en las personas que no usan el cubrebocas y se ponen en riesgo al contraer el covid-19., y posteriormente se llevará a cabo en otros centros recreativos, así como en el centro de la ciudad, ya que dijo que: he notado qué hay resistencia por parte de mucha gente, sobre todo por los deportistas porque existe una discrepancia entre ellos de sí usarlo o no usarlo al momento de montar una bici o al momento de caminar aquí.El director del parque sorprendió a los visitantes disfrazado de La Parca para tratar de concientizar a las personas sobre la importancia del aislamiento social y las consecuencias de no cumplirlo.El funcionario recorrió el Parque Las Riberas, el cual es el más grande de la ciudad, acompañado de los Guardianes de la Prevención, además se pretende que esta actividad se replique en otros municipios del estado.Con información de Milenio