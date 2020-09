La mujer de Messi busca nuevas amigas en el F. C. Barcelona

Escuchar Nota

Con la posible salida de Luis Suárez, el trío de Antonela Roccuzzo, Sofía Balbí y Daniella Semaan se desintegraSolían ser uno de los tríos más sonados dentro del universo femenino ligado al F. C. Barcelona. Compañeras de fiesta y aventuras durante largos años, Antonela Roccuzzo (la mujer de Lionel Messi), Sofía Balbí (de Luis Suárez) y(del ex culé Cesc Fábregas) lograron construir una sólida amistad que las ha llevado a ser el centro de las miradas en varias ocasiones. Los desfiles de moda, las vacaciones en la playa o a bordo de un yate de lujo junto a sus familias y los sucesivos festejos de cumpleaños son algunos de los eventos donde los flashes de las cámaras han podido sorprenderlas. Ahora, de concretarse la posible salida de Suárez del Barcelona (tras darse a conocer que Koeman le dijo personalmente que no contaría con él para la próxima temporada), las amigas deberán continuar su vínculo a la distancia.Con el paso de los años, Rlograron formar un exclusivo núcleo de amistad que nació en las gradas del, cuando las tres asistían para animar a sus parejas. A ese trio selecto nunca llegaron a pertenecer las parejas de otros jugadores del equipo, como Shakira, que lleva ya una década de la mano del jugador azulgrana Gerard Piqué.Una de las citas para el reencuentro de las tres amigas, puesto queabandonaron la ciudad de Barcelona hace ya varios años, eran los desfiles de la diseñadora de moda nupcial catalanaRosa Clará. Sin ir más lejos, una de las últimas imágenes de las tres enfue tomada hace un año a la salida de un desfile de la marca. Fue la misma empresaria la encargada de la confección de sus vestidos de novia.Otro de los momentos que los tres matrimonios suelen compartir son los días de descanso veraniegos. De hecho, este año se pudo a ver a Suárez y Messi junto a sus mujeres e hijos a bordo de un lujoso yate tomando el sol y recorriendo las aguas ibicencas.Las mujeres de este trío de oro no serán las únicas afectadas por la salida de Suárez, también repercutirá en el día a día del clan Messi, ya que los amigos juegan un papel muy importante en la vida del argentino. De hecho, ambos son vecinos en la exclusiva urbanización de Bellamar, en la localidad de, ubicada a 25 kilómetros delUna nueva eraCon la salida de Balbi de, el grupo de las mujeres culés estará en vías de reestructuración. Ya existen algunas señales de acercamiento por parte de Roccuzzo a las esposas de otros jugadores. De hecho, después de tres semanas de silencio en las redes sociales, la esposa de Messi devenida en influencer ha reaparecido con un mensaje de cariño hacia la mujer de Sergio Busquets, Elena Galera por su cumpleaños esta semana. «Te quiero y te deseo siempre lo mejor», le dice, en lo que se interpreta como una señal de cambio por parte de la argentina que, de partir los Suárez de la ciudad condal, será la única miembro original de este trío que seguirá viviendo en