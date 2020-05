La NASA busca personas para permanecer confinadas en nave espacial

Escuchar Nota

"La NASA busca ciudadanos estadunidenses que altamente motivados, de 0 a 55 años de edad que dominen el idioma ruso y e inglés. Los requisitos son tener un grado en M.S., PhD, M.D. o completa el entrenamiento oficial militar", se lee en la página de la agencia.

Si eres de los que no quieren que se termine el confinamiento porque simplemente amas estar sin salir y no tener contacto con nadie, tenemos buenas noticias. Quizá puedas seguir con tu aislamiento si eres una de las personas a las quepara completar algunas pruebas.Y es que para nadie es una sorpresa de que uno de los principales objetivos de la Lasea el de grandes misiones espaciales en que los humanos puedan llegar aAunque no haya una fecha específica para que esto suceda, laya trabaja en los preparativos y los experimentos para hacer su plan posible, sin embargo, uno de los grandes desafíos del objetivo es el de la larga duración del viaje, puesEs por esto que la agencia espacial busca contratar a un grupo de personas para pasar ocho meses encerrados en la réplica de una nave espacial, experimento que se desarrollarán en Moscú. Durante ese tiempo, los científicos estudiarán los efectos de un confinamiento tan largo en el cuerpo humano.Sin embargo, lano fue específica en la compensación, pues la publicación sólo promete "diferentes niveles de compensación dependiendo de si estás asociado con la NASA o si eres un empleado de la agencia".