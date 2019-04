La NASA da a conocer su plan para proteger a la Tierra de los asteroides

Que un asteroide choque con la Tierra y acabe con la vida en el planeta es un miedo que está presente en gran parte de la población, incluyendo a la comunidad científica, pues aunque las posibilidades son remotas, existen varios precedentes, por lo que no se puede descartar del todo. Es por ello que la NASA ha puesto en marcha un plan para proteger al planeta de este presento asesino global.Amy Mainzer, investigadora que trabaja en la Planetary Defense Coordination Office del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, señaló que por el momento todo el equipo está dedicado a detectar NEOs (Objetos Cercanos a la Tierra, por sus siglas en inglés), catalogando las posibles amenazas de choque, así como el efecto que tendrían en la vida de nuestro planeta si se llegara a dar el caso. Poniendo especial énfasis en su detección temprana, pues de encontrarse un asteroide a unos días de impactar, no habría mucho que hacer para evitar o mitigar las consecuencias."Si encontramos un objeto a solo unos días del impacto, limita nuestras elecciones, por lo que en nuestros esfuerzos de búsqueda nos hemos centrado en encontrar NEO cuando están más lejos de la Tierra, proporcionando la cantidad máxima de tiempo y abriendo un rango más amplio de posibilidades de mitigación." Amy Mainzer, investigadora de la Planetary Defense Coordination Office.No obstante, esta es una tarea difícil, pues es como encontrar una aguja en un pajar. Aunque no lo parezca, los asteroides son casi tan oscuros como el espacio, por lo que encontrarlos entre tanta oscuridad es casi imposible. Es por ello que utilizan una cámara de infrarrojos, con el fin de encontrar la firma de calor de los objetos; aunque esperan que en el futuro se cuente con mejor tecnología y equipo para su labor.El trabajo de este equipo de investigadores implica centrarse en dos tipos diferentes de asteroides, que son señalados como potencialmente peligrosos. Primero están los que miden más de 140 metros de diámetro; pero menos de un kilómetro; cuyo impacto sería importante, pero con consecuencias "aceptables", por decirlo de alguna manera.Los que ya son de consideración son los llamados "mata dinosaurios"; como su nombre lo indica son de un tipo parecido al que acabó con los dinosaurios en la prehistoria. Esto sobrepasan el kilómetro de diámetro y su choque acabaría con la vida en la Tierra como se conoce. Si bien se encuentras cerca de 30 asteroides cercanos a nuestro planeta por día, y hay datos de constantes incursiones de objetos pequeños de este tipo a la superficie; no existe nada que indique que un cuerpo masivo pudiera impactar, por lo menos en los próximos 100 años.