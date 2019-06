La NASA publica una imagen de un planeta enano

La NASA dio a conocer una nueva imagen de la montaña más grande del planeta enano Ceres, uno de los objetos de mayor tamaño en el cinturón de asteroides que orbita entre Marte y Júpiter, descubierto en 1801. Además de ser un planeta enano, Ceres también es el asteroide más voluminoso que se conozca en el Sistema Solar: con un diámetro de unos 940 kilómetros, se le considera un remanente de los tiempos de formación planetaria en este sistema."Ahuna Mons es la montaña más grande en el asteroide más grande conocido en nuestro Sistema Solar, Ceres, que orbita nuestro Sol en el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. El Ahuna Mons, sin embargo, no se parece a nada que la humanidad haya visto antes", reza el comentario de la NASA, que hace notar que las laderas del monte "están adornadas no con viejos cráteres, sino con jóvenes rayas verticales".En un nuevo estudio, publicado en la revista Nature Geoscience, los científicos explicaron su nueva teoría sobre la formación de la montaña, cuya altura alcanza casi 4.000 metros."La nueva hipótesis, basada en numerosas mediciones de gravedad, sostiene que una burbuja de lodo surgió de las profundidades del planeta enano y atravesó la superficie helada en un punto débil,rico en sal reflectante, y luego se congeló", dijo la NASA."En esa región, el interior de Ceres no es sólido y rígido, sino que se mueve y está al menos parcialmente en estado fluido. Esta 'burbuja' que se formó en el manto de Ceres, debajo del Ahuna Mons, es una mezcla de agua salina y componentes de roca", explicó uno de los autores del estudio, Wladimir Neumann, del Instituto de Investigación Planetaria DLR en Berlín-Adlershof y de la Universidad de Münster.La imagen publicada fue elaborada a partir de mapas de superficie tomados en 2016 por la nave espacial Dawn, de la NASA, que completó con éxito su misión en 2018.