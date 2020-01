‘La novia más tóxica que el coronavirus’: se viraliza historia de pareja

Escuchar Nota

“Te voy a pedir de la manera más atenta que sea la primera y última vez que TE DESPIDES ASÍ DE GUSTAVO, ÉL YA TIENE NOVIA”, es uno de los mensajes que envió la joven celosa al Messenger de Michelle.

Y así acabó la historia :



y esto dijo Gus: pic.twitter.com/aj1EWkoPAu — (@_MichelleFlrs) January 30, 2020

Gustavo, con quien llevaba tres años siendo amigo. Con información de Excélsior