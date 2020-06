La nueva serie de terror que tienes que ver en Netflix

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Curon es el nombre de un pequeño pueblo en Italia, pero también es el nombre de la nueva serie de terror de Netflix que combina una historia real con un elementos sobrenaturales y terror para no volver a dormir, reseña el portal a href="https://www.gq.com.mx/entretenimiento/articulo/curon-la-serie-de-terror-italiana-que-tienes-que-ver-en-netflix">GQ





El terror es el género fuerte de Netflix y, después de presentarnos una historia de brujas, con Marianne, y la primera parte de una antología de terror que se desarrolla en las mansiones embrujadas más tenebrosas, The Haunting of Hill House, (y de rescatar la trilogía de Baztán, la serie de películas españolas sobre un caso satánico real). la plataforma de streaming nos trae una nueva serie que, desde el momento de su anuncio, dejó a los fanáticos del género queriendo saber más.



Curon cuenta la historia de una mujer que, después de años fuera, debe volver al pueblo del norte de Italia en el que creció. A pesar de parecer como el escenario de una postal, Curon no es un pueblo cualquiera, en el centro de su lago se alcanza a ver la torre de una vieja iglesia sumergida y, en su historia, ha sido víctima de violencia y desapariciones misteriosas.







Cabe mencionar que el pueblo real de Curon si tiene un campanario que apenas y alcanza a salir por el agua del lago Resia. De acuerdo con la historia, En 1950, la construcción de una presa para una planta hidroeléctrica requirió la fusión de dos grandes lagos: Resia y Curon, también conocidos como "Middle Lake" o "Mittersee", a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar. El casco antiguo de Curon Venosta fue arrasado y enterrado para siempre bajo 120 millones de metros cúbicos de agua y desaparecieron más de cincuenta hectáreas de tierra y casi doscientas casas en esta parte del valle de Venosta.



De acuerdo con Italian Ways, los habitantes del pueblo fueron reubicados, no sin tener grandes dificultades y protestas, a una nueva ciudad que se encontraba más arriba en la montaña, y se dice que incluso el papa Pío XII se vió involucrado en ese momento, después de que una delegación de habitantes de Curón lo visitaran y le pidieran que ayudara a detener el proyecto. Desafortunadamente, no pudo hacer nada por ellos.



El pueblo fue destruido y, desde ese momento, la única prueba de su existencia era la torre de la iglesia del siglo XIV que alcanzaba a salir del agua. Durante el invierno, el lago se congela y los visitantes pueden cambiar sobre al agua para acercarse a la torre, si es que se atreven porque, de acuerdo con la leyenda, las campanas, que fueron retiradas en los años 50, se pueden escuchar durante algunos días silenciosos.



Volviendo a la serie, una vez en “casa” la mujer, llamada Anna, descubre que el pasado no se quedó en el pasado y ahora regresó para perseguirla a ella y a sus hijos. Todo se complica cuando ellos se enteran de que Anna está desaparecida y de que hay una extraña y aterradora leyenda que acecha a los habitantes del pueblo.



Está claro que los habitantes del lugar no quieren a los nuevos visitantes ahí, pero ¿están escondiendo algo? o se trata solo de un mal entendido y de una leyenda para asustar a los niños.



Curon tiene como protagonistas a Valeria Bilello como Anna, Maximilian Dirr como Don Luigi, Anna Ferzetti como Klara, Luca Lionello como Thomas y Max Malatesta como Ober, y es otra de las grandes producciones extranjeras de Netflix, en el caso de las italianas, llega después de Luna Nera y El Juicio.



Según Netflix: "17 años después de los trágicos acontecimientos que la obligaron a irse, una mujer regresa a Curon con sus hijos gemelos. Sin embargo, pronto descubren que el pueblo está maldito: cuando suenan las campanas de la antigua iglesia, emergen sentimientos reprimidos."