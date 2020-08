La obesidad podría ser la causa de muerte entre jóvenes con Covid-19 en México

Escuchar Nota

De acuerdo con Bazúa, “muchas de las decisiones que creemos que tomamos todos los días, como qué comer y qué tan saludablemente comer, son tomadas por otros en nuestro lugar incluso antes de que se nos pida que decidamos”.



“Para no convertirnos en gordos, en México tenemos que nadar a contracorriente contra el sistema alimentario y esforzarnos activamente para no ser gordos”, señala Bazúa.



y, de acuerdo a los expertos, estas condiciones podrían ser las razones de quePorque además de contar con un sistema de salud precario,Sin embargo, tal y como lo explica el médico Rodrigo Bazúa en su artículo publicado en la revista Nexos, existen muchas razones por las que México tiene una creciente población con obesidad y no se debe únicamente al gusto de las personas por la comida chatarra.¿Te ha dado hambre en la calle? Encontrar comida mientras transitas por las calles de la CDMX no es cosa difícil; sin embargo, sí lo es encontrar comida saludable.Y sin las famosas garnachas no son tu opción, seguramente recurrirás a comprar comida en una tienda de conveniencia, donde probablemente termines comprando algún pastelito y lo acompañes con un refresco.De acuerdo con el experto,Entonces, si tuvieras más opciones saludables, probablemente las elegirías, ¿no crees?Como podrás darte cuenta, al parecer,Bazúa considera que la opción predefinida para nosotros en México es ser gordos y poco saludables, y el covid nos lo está cobrando.Para el experto, lo principal es hacer un cambio de 180 grados a nuestro sistema alimentario, pues tendríamos que hacer más accesible la comida saludable y, que en cambio, tengamos que esforzarnos para conseguir comida chatarra.Un paso inicial y efectivo sería seguir aumentando significativamente los impuestos a la comida chatarra y las bebidas azucaradas.Quizás si los refrescos no costaran tan baratos como el agua, nos decidiríamos por el agua.También podríamos cambiar la disposición de los productos en los supermercados y las tienditas, colocando alimentos más saludables donde sean fáciles de ver y tomar, y haciendo más difíciles de encontrar los alimentos poco saludables.También deberíamos regular en gran medida la publicidad de la comida chatarra (especialmente la dirigida a los niños).de manera que la alimentación saludable sea la primera opción. ¿Estás de acuerdo?Información de Radio Fórmula