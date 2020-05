La OMS pide investigar el origen del virus basándose en la ciencia y no en la política

Escuchar Nota

El director ejecutivo para Emergencias Sanitarias de laSegún Ryan,desde la perspectiva de la OMS. El experto de la OMS pide una investigación del origen del virus "basada en la ciencia" y no en la política.El experto aseguró que no ha recibido de EE.UU. datos pertinentes sobre el supuesto origen del virus y agregó que se necesita entender más sobre el mismo.El secretario de Estado de EE.UU. expresó el pasado domingo que considera que existe una "evidencia enorme" de que el coronavirus se originó en un laboratorio chino de Wuhan. El presidente del país, Donald Trump, también endureció su retórica en relación a China y declaró que es posible que Pekín no pudiera contener el brote del covid-19 o bien dejara que el virus se propagara.Por su parte,