La Oreja de Van Gogh crea música contra corriente

“La discográfica nos ha dicho que cuál es el sentido que tiene grabar discos ahora que se lanza sencillo tras sencillo, pero lo que pasa es que nosotros somos de una generación que ha crecido con los discos, y para nosotros un LP es como una fotografía de nuestra situación y lo vemos como una obra completa. Al final un sencillo es como una probadita de esa obra, para nosotros cada disco es como una canción de 45 minutos”, comentó a EL UNIVERSAL Xabi San Martín.



“Por eso, a pesar que las cuestiones del mercado y del marketing piden otra cosa, nosotros preferimos hacer las cosas de la mejor manera que sabemos, independientemente del resultado comercial que vaya a tener”, recalcó.



no le importa el éxito comercial que lleguen a tener sus temas musicales,especialmente de las plataformas digitales.El tecladista de la agrupación española reconoció que la forma de hacer y entregar música ha cambiado, e incluso han intentado adaptarse a los nuevos tiempos, pero que decidieron regresar a lo convencional y a como han hecho su música, "independiente de como responda el mercado".Xabi San Martín añadió que el no estar preocupados por el éxitode sus canciones es un pensamiento que tienen desde que sacaron sus primeras producciones discográficas, pues para ellos el hecho de que un disco salga a la luz ya significa un gran logro ya que "lo comercial no está en nuestro control, naturalmente que la gente te escuche es una alegría y cuando se venden discos”., el cual ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.