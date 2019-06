La OTAN amenaza a Rusia con una ‘respuesta defensiva’

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, advirtió hoy que los aliados lanzarán una “respuesta defensiva” a menos que Rusia vuelva a acatar de forma cabal y verificable el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF).Los ministros de Defensa de la OTAN decidirán mañana miércoles los próximos pasos en caso de que Rusia no cumpla. “Nuestra respuesta será defensiva, sopesada y coordinada. No responderemos simétricamente a lo que hace Rusia, No tenemos intención de desplegar misiles nucleares en Europa”, dijo en rueda de prensa.“Llamamos a Rusia a que tome el camino responsable” de lo contario “tendremos que responder, sentenció Stoltenberg, en vísperas del inicio de una reunión de dos días de los ministros de Defensa en Bruselas, según la página web de la OTAN.Recordó que Rusia tiene de plazo hasta el próximo 2 de agosto para destruir los misiles SSC-8 (9?729) que, según la OTAN, suponen una violación del acuerdo."A Rusia le quedan apenas cinco semanas para salvar el acuerdo. Mañana tomaremos una decisión sobre futuras medidas de la OTAN, si Rusia incumple”, insistió.El jefe de la OTAN declinó ofrecer más detalles, pero según diplomáticos, los ministros de Defensa analizarán el aumento de los vuelos sobre Europa de aviones estadunidenses con capacidad para transportar cabezas nucleares, mayor entrenamiento militar y el reposicionamiento de misiles de Estados Unidos con base marítima.El pasado 2 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de sus obligaciones con el tratado e inició el proceso para retirarse del pacto que se completará en seis meses y del que solo se retractará si percibe que Moscú vuelve a cumplir con los términos del acuerdo.Estados Unidos y Rusia se acusan de manera mutua de violar el tratado INF, que constituye la piedra angular de la seguridad en Europa.Firmado en 1987 por los entonces presidentes Ronald Reagan y Mijail Gorbachov, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio fue el primer acuerdo de reducción nuclear soviético-estadunidense que obligaba a ambas naciones a eliminar sus misiles balísticos y de crucero nuclear o convencional.El tratado, que prohíbe la fabricación y uso de misiles balísticos terrestres o misiles de crucero con un radio de acción entre los 500 y cinco mil 500 kilómetros de alcance, había puesto fin a la crisis desatada en la década de 1980 por el despliegue de los SS-20 soviéticos con ojivas nucleares, que apuntaban a Occidente.