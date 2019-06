La parte más oscura de la Luz del Mundo

Lo que empezó como una donación o un simple regalo del exgobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán, terminó en todo un emporio de poder para una congregación llamada La Luz del Mundo.Fundada en el año de 1926 dicha secta, tuvo en Eusebio Joaquín González, mejor conocido como Aarón Joaquín --por así convenir a sus intereses--, a su gran patriarca y líder espiritual.La polémica agrupación nació durante la llamada “Guerra Cristera”, donde los fieles católicos buscaban evitar la limitación de su culto y experimentar en otras áreas eclesiásticas.Fue en el sexenio del entonces gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán (1943-1947) que Aarón Joaquín recibió como regalo 14 hectáreas, terreno que ya ocupaba pero que no estaba regularizado.Fue ahí que comenzó a construir su oscuro emporio: La Luz del Mundo, que en la actualidad tiene presencia en más de 58 países. Pero Aarón, su primer jerarca, falleció el 9 de junio de 1964, a la edad de 66 años.A su muerte, su hijo Samuel Joaquín Flores llegó al poder y ahí se mantuvo como líder de esa congregación durante 50 años hasta que murió a causa de una enfermedad degenerativa.En el año de 1993 dicha Iglesia fue reconocida por la Secretaría de Gobernación con la clave SGAR 7/93 siendo presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.La Luz del Mundo fue la séptima organización en quedar registrada como grupo o iglesia y tres permisos más pertenecen a esa misma agrupación, que en total sumaban cuatro debidamente constituidas ante esa secretaría.Fue entonces cuando emergió la figura de Naasón Joaquín García, quien se autodenominó apóstol de La Luz del Mundo, hoy en día preso en una cárcel de California.Cabe destacar que Naasón Joaquín nació un 7 de mayo de 1969; desde los 14 años dirigió en la iglesia a un grupo de jóvenes y siendo un adolescente fue enviado como misionero a España y Portugal.A lo largo de 22 años fue ministro de su iglesia en varias ciudades de Estados Unidos, como Phoenix, Arizona; Los Ángeles (North Hollywood), San Diego y Santa Ana, California.En 1983, el templo principal de La Luz del Mundo comenzó a construirse y la obra estuvo a cargo del arquitecto Leopoldo Fernández Font y oficialmente la majestuosa edificación concluyó en el año 1990.La obra de Fernández Font tiene una altura de 80 metros de altura y para tener una referencia, el Palacio de las Bellas Artes mide 44 metros, mientras que la Torre Latino tiene una altura de 180 metros.Fernández Font no contrató ningún albañil o personal para la obra y de 1983-1990 participaron de manera voluntaria entre 40 mil a 50 mil personas, la mayoría de ellos fieles seguidores de La Luz del Mundo, quienes no cobraron ni un cinco.Ese edificio tiene una capacidad para albergar a 12 mil personas, mientras que en su amplio sótano caben tres mil y dicho templo, que fue inaugurado oficialmente en 1993, es desde ese momento un referente simbólico de la ciudad de Guadalajara.Un 14 de junio de 1992, Naasón Joaquín se casó con Alma Zamora, integrante de esa iglesia, y con quien procreó tres hijos a quienes llamó Adoraím, Eldaí, y Sibma.En el año de 1994 fue designado diácono de La Luz del Mundo y en el año 2000 fue designado como pastor. Años más tarde se autoproclamó como apóstol de Jesucristo de esa agrupación que aglutina a millones de fieles en el mundo.El 8 de diciembre del año 2014, el líder jerárquico de La Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores, murió a los 77 años de edad y sobre él pesaban acusaciones de violaciones contra menores de edad, pero ninguno de los señalamientos prosperó en los tribunales de justicia.Incluso el exgobernador de Jalisco (2013-2018), Aristóteles Sandoval Díaz, de extracción priista, lamentó la muerte del líder espiritual Samuel Joaquín y, en su cuenta oficial de Twitter, lo llamó doctor.Tan cercana eran sus relaciones con el gobierno que el municipio de Guadalajara, Jalisco, que el alcalde Ramiro Hernández García le entregó en la explanada del templo principal un reconocimiento por su “labor a favor del desarrollo comunitario”.Pero La Luz del Mundo no sólo creció en Jalisco, su poderío se expandió en todo México y en otros países del mundo, por ejemplo, en Puebla en el año 2016 el propio Naasón Joaquín inauguró su propia colonia con alfombra roja y caravana.La colonia ubicada en el municipio de Amozoc está construida en 14 hectáreas y rodeada con una barda perimetral de acero, en cuya entrada principal mide más de cuatro metros de altura y tiene las siglas del NJG (Naasón Joaquín García).El propio líder de La Luz del Mundo fue el encargado de inaugurar lo que el propio apóstol de Jesucristo llama “megasantuario” y en ella albergaron a más de 35 mil miembros de esa grey.Cuenta con edificios departamentales y frente a la plaza central hay una enorme estatua con la figura de Naasón en color blanco y de una altura de cuatro metros. En la colonia sólo los seguidores de esa secta pueden andar libremente.Pero la más impresionante de todas las edificaciones estará ubicada en El Salvador, ya que ahí pretenden construir un complejo que llamarán La Ciudad Luz del Mundo.Dicha colonia estará enclavada en 100 hectáreas, y será toda una ciudad al servicio de La Luz del Mundo y sus feligreses que en Centroamérica son millones.Cabe destacar que dicho organización eclesiástica tiene 5.5 millones de adeptos en todo el mundo y cuentan con presencia en el planeta en al menos 58 países.Tras 90 años de historia, La Luz del Mundo tiene ubicados más de 15 mil templos.Naasón Joaquín García actualmente sigue preso en California y le esperan 26 cargos por diferentes delitos de abuso sexual, pornografía infantil, violación y otros relacionados con sexo con sus feligreses, muchos de ellos menores de edad.También están implicadas y detenidas como cómplices de Naasón Joaquín García: Susana Medina Oaxaca, Alondra Ocampo y Azalea Rangel Meléndez.El juez general de California, Xavier Becerra, fijó una fianza de 50 millones de dólares contra el apóstol de La Luz del Mundo, a quien calificó de enfermo y demente.La preocupación radica en que Naasón Joaquín García podría liquidar dicha fianza con suma facilidad, pues con los ingresos que tiene la grey que encabeza tiene para pagar eso y más.Aunque las víctimas están protegidas por las autoridades de Estados Unidos, existe la posibilidad de que el apóstol salga tras pagar la jugosa fianza.Otra de las preocupaciones es que Naasón Joaquín García no tiene ninguna acusación formal en México y de ocurrir estos se pasearía por todo México sin ser molestado por ninguna autoridad, además de que mantiene estrecha relación con los gobernantes de varios estados de la República, así como con alcaldes.Otra de las cosas que quedaron al descubierto es que Naasón Joaquín García no está registrado como ministro ante la Secretaría de Gobernación, y sólo se sabe que al morir su padre, Samuel Joaquín, recibió todo el poder de esa iglesia y para poder oficiar misas se autoproclamó apóstol de Jesucristo.