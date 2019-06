La patada que mandó al quirófano a Bergantiños

Álex Bergantiños, capitán del Deportivo, ha salido de quirófano esta madrugada y ya ha subido a planta tras haber sido sometido a una intervención para reconstruirle el labio inferior por la herida inciso contusa que sufrió este jueves en el partido ante el Mallorca tras una entrada fortuita del centrocampista Marc Pedraza. A la salida del hospital Modelo de A Coruña, donde Bergantiños ha quedado ingresado, el presidente del Deportivo, Paco Zas, explicó a periodistas que el jugador ha subido a planta."Tenía roto el labio inferior y se lo han reconstruido. Es algo que creo que le va a dar bastante la lata", indicó el dirigente del conjunto blanquiazul. Zas precisó que el jugador estaba "despierto" tras la operación y que pernoctará en el hospital.El presidente admitió que se asustó "bastante con el golpe" que se llevó Bergantiños, quien bromeó con el cirujano que le intervino: "Le estaba preguntando si podía jugar el domingo", día en que el Deportivo se medirá al Mallorca en el partido de vuelta.Antes de que el presidente atendiera a los medios de comunicación, el consejero del Deportivo Jesús Chapela indicó a periodistas que Bergantiños se encontraba "muy bien". "Ha sido aparatoso pero no tiene afectada la mandíbula ni los dientes, así que es mucho mejor de lo que parecía", dijo a su salida del hospital Modelo.Varios jugadores, el presidente del equipo y el director deportivo han estado pendientes de la evolución del centrocampista. Chapela relató que el jugador estaba consciente en su traslado al hospital, hablando con los médicos y llegó a preguntar que por qué le sacaban del campo.El capitán del Dépor fue hospitalizado por una herida inciso contusa en la cara que se produjo en el encuentro de ida de la final de la promoción de ascenso a la Liga Santander tras una entrada del centrocampista del Mallorca Pedraza, quien fue expulsado. El Deportivo emitió un parte médico en el que señala que el jugador tuvo que ser evacuado de urgencia al hospital Modelo de A Coruña, muy próximo al Estadio Abanca-Riazor, donde se disputa el partido, para ser atendido por la herida inciso contusa que presenta.A los 40 minutos de partido, con 1-0 en el marcador, Bergantiños y Pedraza lucharon por un balón dividido en el medio del campo y el jugador del Mallorca impactó con las botas en la cara del capitán del Dépor. Los doctores del Deportivo salieron inmediatamente al césped para atender a Bergantiños, con Riazor sobrecogido.Pedraza, que fue expulsado, se dio cuenta de la gravedad de la acción y se echó las manos a la cabeza, mientras que el técnico del Deportivo, el balear José Luis Martí, intentaba consolarle con un abrazo. Finalmente, el jugador deportivista fue retirado en camilla, con la cara ensangrentada, y salió por una de las puertas de Riazor donde se ubica la ambulancia, mientras que Vicente Gómez entró en su lugar en el terreno de juego.En ese mismo escenario, en marzo de 2017, Fernando Torres, entonces en el Atlético de Madrid, dio el susto en el partido al perder la consciencia tras un choque con el propio Álex Bergantiños. Torres, como Bergantiños, tuvo que ser trasladado al hospital Modelo."Tenía roto el labio inferior y se lo han reconstruido", explicó a la prensa el presidente del Deportivo, Paco Zas después de visitar al jugador en el hospital Modelo de A Coruña. "Ha sido aparatoso pero no tiene afectada la mandíbula ni los dientes, así que es mucho mejor de lo que parecía", agregó el consejero Jesús Chapela.Se vivieron minutos desesperantes en el Estadio Abanca-Riazor cuando el mediocampista quedó tendido sobre el césped con la boca ensangrentada. Su rival, que se dio cuenta de la dura entrada, terminó llamando a las asistencias por su cuenta, antes de tomarse la cabeza y ser consolado por el entrenador del "Depor" José Luis Martí."Son cosas del fútbol. Tuve la mala suerte de ir a un balón dividido, el fue con la pierna hacia adelante y me impacta en la cara. Que esté tranquilo, ya le dije, y son cosas que pasan en la profesión", destacó Bergantiños este viernes a la cadena COPE al ser consultado por el accidente.