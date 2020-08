La peligrosa moda de las tandas que sortean cirugías estéticas

Escuchar Nota

“Siempre tener una primera consulta de valoración face to face con el médico, es importante que él te explique cómo va a ser el procedimiento, que tú sepas cuál es la preparación previa a la cirugía, cuál es la recuperación y cuáles son los riesgos”, dijo Elizabeth Toledo, médico cirujano estético.



En redes sociales se ha puesto de moda la organización de tandas para financiar cirugías plásticas. En este año, la Fiscalía de la Ciudad de México ha recibido dos denuncias de fraude en tandas para cirugía estética.Los contactos y negociación para financiar una cirugía en tandas se hacen por chat. El interesado señala el tipo de cirugía que desea y de inmediato obtiene la cotización y el detalle del plan.Las organizadoras advierten que, por cada día de retraso, se cobrarán 50 pesos de multa. No hay cancelaciones, la tanda no es transferible ni hay reembolso.En estas tandas, se ven involucrados médicos presuntamente especializados, principalmente de Guadalajara, Michoacán, Sonora, Colima y Nuevo León.“Primera, pedir el nombre del cirujano, Segundo, verificar que ese cirujano este certificado en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, tercero, que tenga la especialidad; está en internet, en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica; si no está en esa lista no es, así de simple”, dijo Porfirio Castillo, cirujano plástico certificado ante el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica.Señalan que muchas cirugías plásticas suelen hacerse a bajo costo porque se utilizan implantes y productos robados o reciclados.