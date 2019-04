La pensión a adultos mayores, con gran rezago en el país

El programa de pensión universal para los adultos mayores del gobierno federal, que se tiene calculado recibirán 8.5 millones de personas, presenta rezago en gran parte de los estados. Esto es porque el censo para la incorporación de los beneficiarios no ha concluido, no se han entregado todas las tarjetas bancarias en las que se depositarán 2 mil 550 pesos bimestrales y gente que ya recibía el apoyo fue eliminada por tener menos de 68 años.A partir del cambio del programa 65 y Más de la pasada administración –que otorgaba mil 160 pesos bimestrales a cada persona y cubría a 6.7 millones de individuos– a la estrategia para el Bienestar de las personas adultas mayores de 68 años, el gobierno federal determinó hacer un nuevo padrón. Los servidores de la nación visitan los domicilios para levantar el censo de los beneficiarios de los programas, pero no han terminado y ha sido un factor para el retraso en las entregas de los apoyos.Además había cinco programas estatales de apoyos monetarios a los adultos mayores, pero Chiapas, Guerrero y Ciudad de México los eliminaron, oficialmente no se ha anunciando la cancelación de la estrategia de Jalisco, la de Nuevo León se mantiene y el lunes pasado comenzaron las entregas.En una investigación realizada en el territorio nacional sobre el impacto en la gente con esta campaña se observaron contrastes. A partir de información proporcionada por los delegados regionales de los programas y testimonios de los beneficiarios se encontró que en algunos estados hay avances en la entrega del apoyo monetario. Es el caso de Chiapas, Campeche y Michoacán, pero en otros como Chihuahua y Veracruz hay mayor rezago. En éstos predomina entre los ancianos la preocupación porque no saben la forma en que serán incorporados a la pensión: si deben esperar en su casa para ser censados o si tienen que buscar módulos para registrarse.En Aguascalientes, de 31 mil 787 adultos mayores censados, la entrega de apoyos tiene un avance de 26 por ciento, sólo 8 mil beneficiarios han recibido el recurso en lo que va del año. Situación parecida hay en Querétaro, ya que en febrero se había registrado a alrededor de 110 mil adultos mayores, de los cuales a 50 mil no les entregaron la ayuda económica. Veracruz tiene una meta de 630 mil 897 adultos mayores, de los cuales faltaron por pagarse enero y febrero a alrededor de 200 mil. Del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se incorporó a 58 mil 563 afiliados y 14 mil 368 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).Por ejemplo, en Chihuahua el censo ha presentado problemas porque los beneficiarios tuvieron que ir a registrarse directamente en las oficinas de la Secretaría de Bienestar, ya que no fueron visitados en sus domicilios y unos 700 adultos mayores de 65 años que en el sexenio anterior recibían pensión ya no la reciben. En particular en Ciudad Juárez, la semana pasada empezó la entrega de 6 mil 374 tarjetas nuevas, 16 mil 700 se llevarían a otros municipios, pero la desorganización hizo que cientos de adultos no la recibieran. Muchos ancianos van a las oficinas de Bienestar para preguntar si las tarjetas llegaron.También en Baja California Sur hay retraso en la entrega de unas 2 mil 100 pensiones, mientras en Baja California hay demora en el levantamiento del padrón del censo y se cambió a 68 años la edad para que la gente cuente con el beneficio; el avance es de 85 por ciento. Los apoyos se reparten en efectivo en Guanajuato, mientras llegan las tarjetas bancarias. El primero de abril en Michoacán comenzó el pago al bimestre marzo-abril, se prevé que cobren 138 mil 500 adultos mayores en 425 centros de pago distribuidos en 18 regiones de la entidad, instalados con apoyo de los ayuntamientos. Aquí tampoco ha terminado el censo y se instalaron módulos en Morelia para la integración del padrón.En Campeche el padrón es de 48 mil 445 personas y se prevé que obtendrán la pensión correspondiente en el segundo bimestre de este año. El plazo de entrega concluye el 17 de abril. En Guerrero se estima un avance de 81 por ciento en el censo, mientras que en Oaxaca se ha entregado en 36 por ciento en los hogares en las ocho regiones y sumarán 8 mil 920 tarjetas, aunque se desconoce sí los adultos mayores podrán cobrar el apoyo correspondiente al bimestre marzo-abril. Se precisó que es un primer bloque. En el estado se realiza la entrega al segundo bimestre, aunque autoridades informaron que no hay un censo formal de los ancianos.Chiapas lleva una cobertura de 81 por ciento. Hay 244 mil 949 personas adultos en el programa, de los cuales 91 mil 462 cobran con tarjeta bancaria y el resto en mesa de atención o mediante Telecom. La meta es de 299 mil. Coahuila tiene un avance del censo de 70 por ciento y en Durango en los primeros meses se pagó a 78 mil adultos mayores, en tanto que para febrero se dio el apoyo a los 20 mil pensionados del IMSS e Issste. La meta es de 105 mil.Con alta cobertura, Tlaxcala, lleva un avance de 92 por ciento. No se canceló el padrón de la anterior administración. En Zacatecas la afiliación es de 100 mil 788 ancianos, los servidores de la nación junto con personal de Bansefi y elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno y personal del Ejército mexicano, realizan las entregas.La semana pasada en Monterrey comenzó la entrega de la pensión y se hizo por orden alfabético. En Morelos a casi todos los adultos ya registrados se les pagó antes del 14 de febrero, aunque hay quejas de algunos que no han sido censados.En Quintana Roo el censo concluyó el 29 de marzo, pero no cerró en sus ciudades turísticas como Cancún, por la elevada migración que registra. El 2 abril llegó la primera remesa de 4 mil 200 credenciales para la distribución y deberán concluir el 14 de abril, debido a la veda electoral que se inicia el día 15. Yucatán tiene un padrón de 125 mil beneficiarios, 85 por ciento de ellos dispone de los recursos estrictamente para sus gastos cotidianos, mientras el resto lo utiliza como un complemento, ya que tiene el apoyo de otras jubilaciones como, por ejemplo, el Seguro Social.