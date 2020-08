‘La pérdida de olfato por el Covid-19 hizo que la carne me sepa a gasolina’

Escuchar Nota

"Mi champú favorito tiene ahora el olor más asqueroso del mundo", dijo McHenry.

"Me encanta las buenas comidas, salir a restaurantes y beber con amigos, pero todo eso se ha ido. La carne me sabe a gasolina y el prosecco a manzana podrida. Si mi novio Craig se come un curry el olor es horrible. Le sale de sus poros y es difícil estar cerca de él".

Pasquale Hester afirma que lidiar con la parosmia le quita fuerzas.

"Escupí la comida porque sabía a pintura. Algunas cosas se toleran mejor. El café, el ajo y la cebolla son lo peor. Puedo comer judías verdes y queso. Lo que me está pasando me afecta. No se lo desearía ni al peor enemigo", dice Hester.

"Trato de imaginarme el sabor de las cosas. Si como comida china, incluso si no sabe tan bien, me convenzo de que en realidad no está tan mal".

Brooke Jones perdió el sentido del gusto y del olfato.

"Sí, hay una gran probabilidad de recuperación, pero también muchas personas que perderán este sentido por un período largo de tiempo y ese impacto se está infravalorando", agrega la especialista.

"Cuando intento explicarlo, algunos piensan que es gracioso. Sé que las secuelas del coronavirus pudieron ser mucho peores, pero me afecta y asusta que nadie es capaz de confirmar si mejorará", confiesa Jones.

. Mientras muchos han recuperado sus sentidos, otros sufren un fenómeno llamadoen el que tienen losParael agua de la pila deja un hedor horrible. Eso, junto a otro desagradable olor que destila al ducharse, significa queTras caer levemente enferma en marzo, esta inglesa de 37 años. Su sentido regresó poco a poco, pero a mediados de junio las cosasEste hecho ha cambiado la vida de McHenry. Ha perdido peso, tiene ansiedad y añora el placer de comer, beber y socializar. Su problema es tan fuerte que este hedor le desborda incluso en lugares donde simplemente se cocina comida.Le aterra pensar que ha perdido el sentido de olfato para siempre."Me entristezco cuando cocino en las tardes. Craig me pregunta qué quiero comer y me siento mal porque no hay nada que me apetezca. Sé que todo tendrá un sabor horrendo.", cuenta McHenry a BBC News Las personas con Covid-19 pueden perder su sentido del olfato porqueLa parosmia puede producirse cuando esos nervios se regeneran yEsta condición está habitualmente vinculada a los resfriados comunes, la sinusitis y las lesiones en la cabeza. Los que los sufren describen oler a quemado, humo de cigarro o carne podrida.Aunque los profesionales reconocen que la parosmia es un signo de recuperación del olfato, para algunas personas puede tardar años en pasar.Para, también de Inglaterra, la pasta de dientes es uno de sus peores enemigos.El gusto químico que desprende le produce tantas arcadas que ha empezado a lavarse los dientes con sal, que sabe normal para ella.Como muchos otros afectados por coronavirus,empezó con síntomas en abril y dio positivo por Covid-19 una semana más tarde. Describe casi todo lo que huele como "carne podrida con algo sacado de una granja".Esta estudiante de 20 años hizo una lista de comida que puede tolerar: gofres tostados, pepino y tomate. Lo demás le disgusta.Se desconoce el número de infectados por Covid que han tenido parosmia, pero se estima queLa profesora Claire Hopkis, presidenta de la Sociedad Rinológica Británica, advierte queEl olfato juega un rol importante en la memoria, el estado de ánimo y las emociones. Aquellos que sufren alguna disfunción se sienten recluidos.