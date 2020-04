‘La peste’, del Nobel de Literatura, será relanzada en formato digital

Escuchar Nota

Andrés Ramírez señala que para PRH “es de gran importancia esta nueva contratación, que consolida la línea editorial de DeBolsillo, donde saldrá la mayoría de estas obras. Se ha caracterizado por tener las mejores bibliotecas contemporáneas de autores, como Thomas Mann, Ernest Hemingway, J. M. Coetzee y Javier Marías, entre otros. Siempre busca la excelencia en la literatura”, abunda.

Agrega que “lanzarla en este momento, mientras hay una contingencia sanitaria y un virus acechando a la humanidad ha sido también retador. Y, con librerías cerradas, lo que el grupo decidió fue lanzarla en digital, que es un formato que paso a paso se abre camino”.

Ramírez admite que Camus, como muchos autores de gran importancia, “tiene un par de obras clásicas y el resto de su producción se conoce mucho menos. Sin duda, la mayoría de los escritores viven así en las librerías y, en cambio, ahora se podrán revalorar muchas de las obras que él publicó en vida y que tendrán un nuevo destino”.

(1913-1960), se tropieza con una rata muerta en el rellano de la escalera al salir de su habitación, y luego con otra y otra. Pronto le llegarán el primer enfermo y el primer muerto.Publicada en 1947, ésta novela cumbre del escritor francés nacido en Argelia es una inquietante advertencia de que las peores epidemias no son biológicas, sino morales, pues en las crisis sale a luz lo mejor pero también lo peor de la sociedad.Lo que se vive hoy.Es un relato profundamente humanista, que pone de relieve el heroísmo de personas ordinarias cuando se enfrentan a situaciones extraordinarias. La novela aboga por la prudencia, la comunicación y la solidaridad. En este espíritu vitalista reside, sin duda, su permanente vigencia”, comenta Andrés Ramírez, director editorial literario de Penguin Random House (PRH).Este grupo acaba de publicar por primera vez en castellano y para todo el mundo la edición digital de La peste, en formato de ‘e-book’, “que se ha convertido en un best-seller en varios países de Europa, entre ellos Francia e Italia, porque ofrece a los lectores orientación en tiempos de desconcierto”.A partir del próximo 30 de abril, adelanta el editor, Penguin Audio, que cuenta ya con un catálogo de mil 200 títulos, lanzará también el audiolibro de esta obra, narrado por el actor de doblaje Carlos Di Blasi y con una duración aproximada de ocho horas.Con esta novela imprescindible se inicia la publicación de toda la obra de Albert Camus”, explica Ramírez, quien detalla que ésta es fruto del acuerdo alcanzado entre Penguin Random House, Éditions Gallimard y la agencia Wylie.Dice quese integrarán en los catálogos de DeBolsillo, en su colección Contemporánea, Literatura Random House y Debate; y verán la luz a partir de enero de 2021. “El acuerdo alcanzado incluye derechos en español para todo el mundo, tanto digitales como en libro físico, y comprende todas sus novelas y ensayos, y varios textos inéditos”, destaca.Gracias a esta reedición de su obra Albert Camus podrá ser conocido por las nuevas generaciones de lectores no sólo como novelista, sino también como ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista.Además de La peste, escribió las novelas El extranjero (1942), La caída (1956), La muerte feliz, escrita en 1937 pero publicada en 1971, y El primer hombre, inconclusa, dada a conocer por su hija Catherine en 1995.Quien estudió Filosofía en la Universidad de Argel también es autor del libro de cuentos El exilio y el reino (1957); de cinco títulos como dramaturgo, entre los que destacan “Calígula”, “El malentendido” y “Los justos”; de unos 28 volúmenes de ensayos y no ficción (“El mito de Sísifo” y “El hombre rebelde”); y unos 18 prólogos a obras de escritores como William Faulkner, Oscar Wilde y Herman Melville.Dice que apenas están conformando el calendario del lanzamiento, por lo que aún desconoce qué títulos serán los próximos en salir al mercado y cuáles serán los textos inéditos que se darán a conocer.El lanzamiento de las obras de Camus estaba pensado para un poco después, a lo largo de este año; pero, debido a la contingencia por la pandemia, se decidió acelerar la salida de La peste en digital, dada la casualidad que vivimos ahora”, añade.El editor indica que todo Camus estará disponible en formato impreso y electrónico.