La placa tectónica gigante entre la India y Australia se está partiendo en dos

"No es una estructura que se mueva rápido, pero sigue siendo significativa en comparación con otros límites planetarios" dijo a Live Science esta semana la coautora del estudio Aurélie Coudurier-Curveur, investigadora principal de geociencias marinas en el Instituto de Física del Globo de París.

"Es como un rompecabezas. No es una placa uniforme. Hay tres placas que están, más o menos, unidas y se mueven en la misma dirección", explicó Coudurier-Curveur.

Una, indica un estudio publicado por Geophysical Research Letters . En términos geológicos falta muy poco tiempo para que la placa quede totalmente dividida, pero para los humanos este periodo supone una eternidad.Se cree que la placa conocida comose está separando a una la velocidad de. Esto significa queEn comparación, la falla del mar Muerto, en Oriente Medio, se mueve a aproximadamente 0,4 centímetros al año, mientras que la falla de San Andrés, en California, lo hace casi 10 veces más rápido, a unos 1,8 centímetros anuales, según la fuente.El movimiento es tan lento yque a los investigadores por poco les pasa desapercibida la aparición de lo que ellos llaman el. Sin embargo,originados en el océano Índico cerca de Indonesia en abril de 2012 les hicieron pensar que algo estaba ocurriendo.Los sismos se produjeron en un lugar extraño, en medio de la placa y no en el lugar donde una placa tectónica se desliza debajo de otra, como es habitual.en un área conocida como laNo obstante, esta deformación no fue del todo inesperada, ya que en este caso no se trata de una placa cohesiva.Según la investigadora, debido a que diferentes partes de la placa India-Australia-Capricornio se mueven a diferentes velocidades,Sin embargo, los científicos dicen que, como el movimiento es muy lento,, mientras que el proceso completo de división tardará decenas de millones de años.