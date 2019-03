La polémica parodia de Televisa a Yalitza Aparicio

La actriz Yessica Rosales fue muy criticada por su imitación de Yalitza Aparicio, la actriz indígena de la película 'Roma'.Uno de los principales medios de México, Televisa, ha sido muy criticado por un programa de parodia en el que imitan a la actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien estuvo nominada al Óscar como mejor actriz por la película 'Roma'.Como parte del programa 'La Parodia', la actriz Yessica Rosales se maquilló el rostro de color café y ensanchó su nariz y sus labios para aparentar ser Aparicio, en una nueva polémica hacia la primera actriz indígena nominada a un Óscar.Tras la difusión de la cápsula sobre el capítulo dedicado a 'Roma', Rosales recibió muchas críticas en redes sociales."El racismo a los pueblos indígenas nunca termina... duele tanto... que tristeza saber que eres racista, Yeka", escribió una usuaria en redes sociales.Otro usuario comentó: "El nivel de estupidez y racismo de esto es increíble".Algunas personas calificaron como de "mal gusto" la parodia de Aparicio, mientras que otro usuario señaló que Yalitza merece respeto e igualdad como el director Alfonso Cuarón, quien también es parodiado en el capítulo.Ante las críticas, la actriz publicó una imagen con el mensaje: "¿Entonces qué color de piel debí usar para interpretar a Yalitza y no ofenderte a ti".El vocero de Televisa, Alejandro Olmos, dijo a la agencia AP que Grupo Televisa "condena enérgicamente cualquier forma de racismo o de discriminación", aunque no consideran que la producción de 'La Parodia' incurra en esas práctica. "Fue de mal gusto”, admitió el vocero.Aunque tanto la actriz como la televisora negaron que hubiera racismo en la parodia, el caso reavivó el debate sobre la discriminación que viven muchas personas indígenas en México.A mediados de febrero, un video del actor mexicano Sergio Goyri se viralizó, pues sin darse cuenta que estaban grabando, Goyri aparece hablando de 'Roma' y llama a Aparicio una "pinche india".Aunque Goyri pidió disculpas, Aparicio respondió que ella estaba "orgullosa de ser una indígena Oaxaqueña", además de sentirse apenada porque haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras, en referencia a la palabra usada por Goyri, india, cuando probablemente habló de indígenas.La declaración de Goyri no fue algo nuevo en un país con niveles importantes de racismo.La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) revela que el 40,3 % de la población indígena declaró que se le discriminó debido a su condición de persona indígena."Millones de personas en nuestro país –incluidos los casi 7 millones de indígenas y 450,000 afromexicanos– están expuestos al maltrato, marginación y rechazo por su apariencia física, en relación a su color de piel u origen étnico", refiere por su parte el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).