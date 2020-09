La Policía colombiana pide perdón por la agresión que produjo la muerte de un hombre

Escuchar Nota

"Por eso hoy le pedimos, como director encargado, perdón a su familia, perdón a sus amigos, perdón a todos los ciudadanos, perdón a todos los colombianos, porque sabemos que este tipo de situaciones lesionan gravemente esa fe que deben tener los ciudadanos en su Policía", agregó en una rueda de prensa con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

"Este es un hecho generado por unas personas que en este momento tendrán que responder disciplinaria y penalmente ante las autoridades correspondientes", agreg

"En primer lugar, la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución", dijo el ministro Trujillo esta mañana al anunciar la suspensión de los dos agentes implicados directamente en la muerte de Ordóñez y de otros cinco vinculados al caso.

