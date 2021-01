La Policía dispersa una pequeña protesta de ultraderechistas en Los Ángeles

Escuchar Nota

"Los asaltos a la integridad de nuestras elecciones y a la seguridad de nuestro Capitolio federal están mal: desafían nuestra constitución, el núcleo de nuestra decencia y nuestra humanidad común", afirmó en Twitter.



de ultraderechistas partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se había congregado en el centro de la ciudad californiana.Medios locales como Los Angeles Times señalaron quey se desarrolló prácticamente a la vez que el asalto al Capitolio federal en Washington D.C. que conmocionó al país y al mundo entero.En Los Ángeles, unos doscientos seguidores radicales de Trump se manifestaron en los alrededores del ayuntamiento y de la sede central de la Policía.Como en otras movilizaciones similares a favor de Trump, los manifestantes portaban banderas estadounidenses y denunciaban que hubo fraude en las elecciones presidenciales de noviembre, pese a que no se han aportado pruebas que lo demuestre.Los agentes dispersaron esta concentración poco después del mediodía tras declarar ilegal la manifestación, y arrestaron a algunas personas después de enfrentamientos de escasa gravedad entre ultraderechistas y antifascistas.El alcalde de Los Ángeles, el demócrata Eric Garcetti, aseguró querepresenta "un día negro para Estados Unidos".Al margen de Los Ángeles, también se dieron hoy otras protestas de extremistas a favor de Trump en diferentes partes de California.Por ejemplo, varios cientos de ultraderechistas se concentraron en la capital del estado, Sacramento, llevando carteles como "Stop the fraud" (parar el fraude), informó hoy el diario The Sacramento Bee.La Policía de Sacramento señaló en Twitter queestatal por estas protestas, apuntaron que se dieron algunos enfrentamientos entre seguidores de Trump y contramanifestantes, y aclararon que ya en la tarde la mayoría de la gente se había dispersado.en Beverly Hills, una de las zonas más ricas del condado de Los Ángeles, y también en Newport Beach y Huntington Beach, en el condado de Orange, un área de gran tradición republicana en el mayoritariamente demócrata estado de California. EFE