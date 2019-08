‘La Polvorita’ peleará en Londres

En un gimnasio de la colonia Nueva Tlaxcala entrena María “La Polvorita” Salinas, una boxeadora de talla internacional que recibió una nueva oportunidad, en la que enfrentará el próximo 27 de septiembre en Londres, cuando dispute el cetro mundial mosca de la Organización Mundial de Boxeo.Su rival será la británica Nicola Adams, dos veces medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, quien tiene marca de 5-0 como profesional y que levantó el fajín interino mosca de la OMB el pasado 6 de octubre del 2018, tras derrotar a Isabel “Estrella” Millán por decisión unánime.“Estamos entrenando fuerte, preparándonos a conciencia de que es una gran pelea, que voy ante una gran rival, nada es imposible y vamos a ir a ganar”, fueron sus impresiones tras la firma del contrato que le brindó su sexta pelea por un título mundial absoluto.Nicola Adams ha desarrollado gran parte de su carrera en el amateurismo, siendo campeona mundial amateur de los 51 kilogramos en el 2016, certamen realizado en Astana, Kazakhstan, además de tres veces monarca europea aficionada; María Salinas describe su estrategia para hacerle frente a la británica.“Es una rival fuerte, de carrera amateur y olímpica, físicamente fuerte, estamos trabajando para ella. De hecho estoy haciendo sparrings con boxeadores altos, de brazos largos y que se muevan constantemente, para llegar a la pelea con un estilo similar al que maneja ella”, describió.La derrota sufrida ante Arely Muciño en septiembre del 2018 en Monterrey por decisión dividida, significó un duro golpe tras dejar ir el cetro mundial Mosca de loa OMB; más allá de sobajarla, la motivó a seguir adelante a la espera de otra oportunidad titular. Enfrentó par de peleas que ganó por decisión unánime, que la declara lista para medirse a Adams.Tres pleitos titulares en Japón ante Etsuko Tada y Naoko Shibata, choques por cetro mundial ante Kenia Enriquez y Arely Muciño, y dos cinturones mundiales juveniles del CMB, aunado a una marca de 21-7-3 como profesional, avalan la carrera de María Salinas, quien gracias a Uppercut Promotions, vuelve a tenerla mesa servida para colocarse una corona sobre su cintura.“La clave ha sido la disciplina, tenga o no tenga pelea yo siempre estoy metida en el gimnasio, gracias a mi récord estoy rankeada entre las mejores del mundo y he enfrentado a las mejores, con peleas muy difíciles, eso es lo que me tiene ahí y voy a ganar como sea”, concluyó.