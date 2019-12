La producción automotriz cayó 13% en noviembre

, de acuerdo con datos publicados por InegiUna menor demanda de vehículos en el extranjero y bajas ventas en el mercado interno ocasionaron una caídaautomotriz durante el mes pasado, según cifras del Inegi.unidades en el país, el volumen más bajo para un noviembre desde 2016 y la segunda caída más importante para ese mes desde 2003, cuando la producciónTodas las armadoras establecidas en México reportaron un descenso en la fabricación de autos, excepto BMW, General Motors, Mazda y JAC.Audi redujo su producciónFord hizo paros técnicos en las plantas de Hermosillo, Sonora, y en la de Cuautitlán, Estado de México, en preparación para la fabricación de nuevos modelos.En noviembre,En tanto, en la planta de Cuautitlán ya no se produjo ningún vehículo Fiesta, ya que la compañía está en un proceso de reconfiguración para fabricar un crossover eléctrico en 2020., pues en noviembre ya no se elaboró un solo vehículo de ese modelo, mientras que el armado de Jetta bajó de 10 mil 645 unidades en noviembre de 2018 a 3 mil 286 en el mismo mes de 2019.Sin embargo, la fabricación del Tiguan se incrementó 26%, con 21 mil 28 unidades; en Nissan se redujo 34% la de Sentra y ya no se produce el modelo Note.Manuel Nieblas, socio líder de Productos Industriales y Manufactura de Deloitte, comentó que en los últimos años el país venía con una tendencia de incremento en la producción automotriz, y la puesta en marcha de nuevas plantas BMW empezará a tomar el espacio de algunas con menores volúmenes de producción, de manera que este año se fabricarán poco menos de 4 millones de vehículos en el país.En el acumulado de 2019, la producción automotriz se ubicó enmenos respecto a 2018 debido a las caídas en la fabricación de vehículos en los últimos dos meses.La exportación de unidades también fue negativa en 7.4% durante noviembre, con 268 mil 296 autos exportados.Todas las armadoras disminuyeron sus exportaciones exceptoeste último exportó 34 mil 718 vehículos a varios países en noviembre.