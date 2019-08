La Profepa denunció las “Escaleras al Cielo”” desde junio

La Secretaria de Medio Ambiente Estatal, Eglantina Canales Gutiérrez, reveló que desde junio de este año, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente inicio un procedimiento en contra de Raúl de la Peña, quien es el constructor de los dos mil 80 escalones que forman parte de la “Escalera al Cielo” construida ilegalmente en la sierra de Zapaliname.“Yo no voy a determinar si se debe derrumbar o no la escalera. Eso, lo decidirá el procurador estatal y el procurador federal. Ellos son los que tienen que aplicar la legislación. Nosotros lo único que podemos decir es que tenemos que defender un área que está protegida”, dijo, la funcionaria estatal.Canales Gutiérrez aseguró que el constructor de la obra no violó algún reglamento estatal ecológico porque no son quienes aplican la ley, sino la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente.“Creo que es un lugar que no tiene cumplimiento ambiental legal ni permisos de construcción. No es correcto que hagan una obra sin pasar por todos los requisitos que la ley marca”, afirmó, la funcionaria estatal, quien agregó que la "Escalera al Cielo" fue construida fuera de la ley.Eglantina Canales hizo mención que si el constructor hubiera pedido permiso ante la secretaria que ella dirige, la dependencia evaluaría tal petición si se otorga o no la orden de construcción. Sin embargo, Raúl de la Peña nunca lo hizo a pesar de que la “Escalera al Cielo” está dentro de un área protegida estatal.