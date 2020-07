La promesa de EPN que se esfumó

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Las inundaciones en el norte de Saltillo no son nuevas. Lo nuevo son los numerosos asentamientos, muchos de ellos de tipo residencial, que se han creado en esta parte de la ciudad, considerada hasta hace algunos años tierras de riego por su gran capacidad de absorber el agua e inundarse debido a los escurrimientos y cauces que confluyen en esta zona.



El fenómeno meteorológico de “Hanna” volvió a exhibir esta condición, cuando fraccionamiento como El Campanario, Misiones, Santa Rosa, Los Silleres, Toscana, Natura, Loma Blanca y el bulevar José Musa resultaron severamente afectados por las inundaciones.



El 12 de mayo de 2012, en pleno apogeo de la campaña presidencial, el entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, lanzaba una promesa para los habitantes de Saltillo.



Este compromiso, el número 56 de los 266 que firmó a nivel nacional, decía a la letra: “Rehabilitar el drenaje pluvial de Saltillo, con la construcción de dos sistemas y dos colectores pluviales”. Uno de estos sistemas de drenaje a los que se refería quien a la postre encabezaría el Gobierno federal, era el del Arroyo del Cuatro Bajo.







Cinco obras



Dicho proyecto contemplaba cinco obras: el sistema pluvial La Fragua, la canalización del arroyo El Charquillo, la canalización del arroyo Mabe, la canalización del arroyo El Cuatro y la canalización del arroyo Ceballos en una primera etapa. Solo las tres primeras se concretaron.



La canalización del arroyo Ceballos resultó frustrada luego de que el material que se utilizó para los gaviones y el reforzamiento de las paredes se fuera con la primera lluvia, y tardara años en volver a ser reparada de manera parcial. Para cuando quedó, ya era demasiado tarde.



Los estragos por este proyecto fallido en el arroyo Ceballos son evidentes: el agua está erosionando las paredes del cauce, afectado calles de sectores residenciales como Los Pinos.







Falta de acuerdos



Durante las recientes lluvias, se hizo más evidente, poniendo en riesgo a los habitantes del sector y a quienes transitan por aquí.



La obra planteada por Peña Nieto era una solución para poder desahogar las tierras ubicadas en el norte de la ciudad, que con el paso del tiempo habían adquirido una gran plusvalía por su ubicación y la creación de zonas residenciales y nuevas vialidades como el bulevar Colosio, pero con una gran problemática: toda esta zona es propensa a inundaciones por los arroyos que concluyen en esta parte de Saltillo.



Los recursos estuvieron disponibles para por lo menos iniciar con una primera etapa, sin embargo nunca se concretó. Una poderosa razón: la falta de acuerdos con los dueños de extensos predios en ese sector, 29 para ser exactos, muchos de ellos pertenecientes a prominentes familias de la ciudad, que exigían grandes cantidades de dinero por las afectaciones a sus terrenos y se negaban a vender sus propiedades a precio catastral.







Más caro



La especulación hizo que el precio los predios pasara hace tres años 20 millones a 75 millones de pesos. La intención del municipio de comprar los predios se hizo oficial en 2015.



“Ya sabemos quiénes son, ¿para qué quieren que les diga?, son los terratenientes de Saltillo”, declaró durante una comparecencia la entonces secretaria de Infraestructura del estado, María Esther Monsiváis Guajardo, cuando se le cuestionó quiénes eran los propietarios de los terrenos que se habían negado a vender.



A ello se agregó que el Arroyo del Cuatro Bajo no es un arroyo en sí, sino una tierra que era utilizada para la siembra, lo que impidió a Conagua emitir el trazo de la obra.



El proyecto inicial contemplaba una inversión en este proyecto de cerca de 60 millones de pesos, y durante los ejercicios de 2014 a 2016, se asignaron 167 millones de pesos para esta obra, pero nunca se concretó. En 2015 la obra ya requería de al menos 365 millones de pesos para su ejecución.



En 2017 se declaró la obra suspendida, y desde entonces dicho proyecto se esfumó del presupuesto de la Federación. La llegada del nuevo Gobierno este problema seguirá teniendo un alto costo no solo para el patrimonio y la integridad de muchos.