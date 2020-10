La promesa que hizo Gattuso por Chucky Lozano; el DT abogó para que se quedara

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El repunte de Hirving Lozano con Napoli fue gestado por el técnico, Gennaro Gattuso, quien intervino ante la directiva del club para que el mexicano se quedara en el club, esto con la promesa de que lo pondría a jugar.



Criticado en su momento por exabruptos en contra del mexicano, como la ocasión en que lo sacó de un entrenamiento por la actitud de éste, el estratega siempre defendió que "no era el malo" y que sus decisiones únicamente obedecían a que deseaba ver lo mejor de su jugador.



"No tengo nada personal en contra de Lozano", apuntó el estratega en repetidas ocasiones, algo que resultaba difícil de asimilar en su momento, pero ahora surgen a la luz nuevos elementos para pensar que siempre dijo la verdad.



En su edición de este lunes, el diario la Gazzetta dello Sport dio a conocer un pequeño fragmento de la charla que sostuvo Gattuso con Cristiano Giuntoli, gerente deportivo del club, en la que le lanzó una promesa que hoy cumple a cabalidad.



"Si lo dejas, lo traeré de vuelta y lo haré jugar de titular", comentó el timonel, quien hoy ve que su apoyo rindió frutos con los cuatro goles que suma Lozano en el certamen.



Chucky agradeció al Gattuso



En declaraciones que difundió el diario Corriere del Mezzogiorno hace un par de días, el Chucky señaló que su repunte se debe a la intervención de el técnico del Napoli, de quien dijo: "Agradezco a Gattuso, es genial, me tranquilizó".