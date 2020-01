La próxima audiencia de García Luna será el 25 de enero

Nueva York.- En esta corte federal de Brooklyn se acusó formalmente al ex Secretario de seguridad pública Genaro García Luna por tres delitos relacionados con narcotráfico y uno por mentir a las autoridades estadounidenses en una solicitud de ciudadanía en 2018. El se declaró no culpable y continuará privado de su libertad. Su esposa e hijos lo acompañaron a su comparecencia.



Lynda Cristina Pereira, Esposa Genaro García Luna:



“Gracias por venir, no tenemos ningún comentario”.



La diligencia fue llevada a cabo por la magistrada Peggy Kuo en ausencia del juez Bryan Cogen, asignado al caso y quién procesó a Joaquín 'El Chapo' Guzmán. García Luna llegó encadenado con uniforme de presidiario, con zapatos azules, pantalón beige. En varias ocasiones se comunicó con su familia a través de gestos que dejaban ver que lo estaban apoyando. Pero su hija y esposa no pudieron contener el llanto. El fue representado por el abogado Cesar de Castro debido a que su equipo de defensa no tenía credenciales para hacerlo en esta corte federal.



La próxima audiencia quedó fijada para el 25 de enero y entonces se conocerá si continúa privado de su libertad y detalles de lo que será su juicio express.



Con información de Excélsior