La próxima generación de Xbox deslumbra por su poder y simpleza

La próxima generación decomo denominación, es parte de la cuarta generación de consolas de Microsoft, siguiendo las generaciones originales de Xbox, Xbox 360 y Xbox One.Es una gran lista de nombres, especialmente en comparación con la simplicidadque comienza con la PlayStation 1 en 1995 y se extiende hasta la próxima PlayStation 5 que está programada para 2020.“El nombre que llevamos a la próxima generación es simplemente Xbox”, dijo un representante de Microsoft a Business Insider, “y en The Game Awards viste ese nombre cobrar vida a través de la Serie X de Xbox”.Al igual que la primera generación de, pero significativo que podría ayudar a simplificar la línea Xbox para los consumidores interesados. También aclara la intención de Microsoft con su línea de consola.“Al igual que lo que los fanáticos han visto con generaciones anteriores, el nombre ‘Xbox Series X’ deja espacio para consolas adicionales en el futuro”, nos dijo el representante de Microsoft.Ambos salieron después de la Xbox One original, que se lanzó en noviembre de 2013.Durante varios años, Microsoft también ofreció esa Xbox One, que se veía diferente de las dos consolas vistas anteriormente. Las tres consolas son parte de la generación “Xbox One”, que sigue desde 2013 hasta la actualidad.Todos juegan los mismos juegos dees técnicamente mucho más poderosa que las otras dos cajas.Eso es exactamente por qué Microsoft está simplificando su convención de nomenclatura en el futuro. Al mismo tiempo, por supuesto, la declaración indica que Microsoft ya está trabajando en otras versiones de la próxima generación de Xbox, algo que se alinea con los rumores repetidos de una Xbox sin disco y enfocada en la transmisión.Sin embargo, Microsoft aún no lo dice. “Estamos entusiasmados de ofrecer a los fanáticos un vistazo a la próxima generación de juegos con Xbox Series X”, dijo el representante, “pero más allá de eso, no tenemos nada más que compartir”.