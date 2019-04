La psicóloga les dijo que me amarraran: niño encadenado

Investigamos el posible caso de maltrato infantil, denunciado a través de un video que circula en redes sociales, en el cuál un niño de aproximadamente siete años es encadenado presuntamente por sus tutores en Rioverde. pic.twitter.com/9cf37IuZfH — Fiscalía San Luis Potosí (@FiscaliaSLP) 10 de abril de 2019

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que un niño, quien arrastra las cadenas con las que estaba amarrado en una milpa, le confiesa a un adulto que sus padres lo encadenan porque la psicóloga los recomendó, para que ya no le peguen.“¿Crees que te vayan a pegar?”, pregunta el hombre que dialoga con niño a quien encontró en un camino de tierra en la comunidad de El Tule, en el municipio de Río Verde en San Luis Potosí.“Pues, no, no pueden, porque la psicóloga les dijo que me amarraran, pero antes dijo que ya no me pegaran”, contesta el menor, en la grabación que dura poco más de minuto y medio.En la grabación, el menor de unos siete años de edad, quien aparece con una cadena y un candado sujetado a su pie derecho, acusa que Felix le sigue diciendo maldiciones.“Y que Felix no me dijera maldiciones, pero me sigue diciendo”, comenta el pequeño.“”¿Te mienta la madre?”, le preguntan.“Sí, cómo me cae gordo, hasta le aviento unos palos”Al final de la grabación, el hombre captura las imágenes le sugiere al menor que regrese a su hogar "para que no le peguen".La Fiscalía de San Luis Potosí informó a través de redes sociales que investiga el posible caso de maltrato infantil, denunciado a través de un video que circula en redes sociales.“Investigamos el posible caso de maltrato infantil, denunciado a través de un video que circula en redes sociales, en el cuál un niño de aproximadamente siete años es encadenado presuntamente por sus tutores en Rioverde”, se detalla en la publicación que viene acompañada de un video en el que Federico Garza, fiscal del estado de San Luis Potosí, presenta más detalles del suceso.“Ordené al delegado de la Fiscalía general del Estado que se encuentra en la cabecera municipal del municipio de Río Verde que se abocara al análisis de esa información que teníamos hasta ese momento, lográndose verificar que el video era correcto, era verdadero”, comentó.